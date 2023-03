La amenaza a Messi recalienta la tensión entre Perotti y Alberto Fernandez

El ataque a balazos a un supermercado de la familia de Antonella Roccuzzo, la pareja de Lionel Messi recrudece la situación ya crítica con respecto a la seguridad en Rosario y tensa una vez más la relación entre el gobernador Omar Perotti y el presidente Alberto Fernandez , ya dañada porque según el santafesino “no entienden la realidad de Rosario”, y la ayuda enviada por la Nación no alcanza. La bronca en el entorno del mandatario santafesino tiene como principal destinatario al ministro de seguridad Anibal Fernández .

En el entorno del gobernador Perotti hay mucha bronca con el gobierno nacional, especialmente con el ministro de Seguridad. En la Casa Gris hacen una comparativa entre la actitud de funcionarios nacionales frente a dos crisis como la sequía y la seguridad para pegarle al ministro: mientras valoran que el secretario de agricultura Juan José Bahillo “viene, pone la cara, trata de dar respuestas, está presente”, a Fernández le achacan que “directamente no viene a Rosario”.

El hecho se da luego de que el propio ministro se cruzara con el gobernador por la situación rosarina. Perotti había dicho que la ayuda de la Nación no alcanzaba y que “siguen sin entender la realidad de Rosario”. Fernández no titubeó: “El gobernador no entiende de seguridad, con lo cual que opine es casi una burla”, dijo, para luego valorar la gestión del Gobierno en Rosario. La situación terminó con una reunión a solas entre el presidente Alberto Fernández y el gobernador, sin nuevos anuncios. Hoy, luego del atentado a la familia Messi, tampoco hubo contactos.