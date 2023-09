Traferri contraataca: con Edery golpeado, ahora pide que le quiten los fueros

Armando Traferri sorprendió a todos este jueves al anunciar que solicitará su desafuero para someterse a la investigación en la que está sospechado de ser parte de una red de juego clandestino, en la que es apuntado por recibir sobornos a cambio de proteger a un capitalista del juego ilegal . La novedad descolocó a la política santafesina porque el senador del departamento San Lorenzo no solo no había dado pistas en ese sentido, sino que en 2020 resistió y consiguió el apoyo de la cámara alta para que no le quiten los fueros que le dan inmunidad de proceso, es decir que ni siquiera se lo puedo investigar, a pedido de dos fiscales de Rosario.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FHernanFunes%2Fstatus%2F1701974666225635681%3Ft%3DYZCiyVQm37pV7a0Adcm-Ug&s=19&partner=&hide_thread=false El nuevo mapa político de Santa Fe puede complicar la situación de Traferri, blindado por fueros. Dijo el gobernador electo @maxipullaro en Bs As:



- La nueva composición va a cambiar las reglas del juego.

- ¿No hay cobertura?

- Para nadie.



¿Nuevo pedido de desafuero o Reforma? — Hernán Funes (@HernanFunes) September 13, 2023

La referencia que hizo Traferri en su pedido al Senado es para “funcionarios de los más altos rangos del Poder Ejecutivo y del MPA” que “montaron un aparato de inteligencia ilegal para desprestigiarme”, un misil teledirigido al exministro de seguridad del gobernador Omar Perotti, Marcelo Saín, quien encabezó la cruzada en su contra y luego fue acusado como organizador de una estructura de espionaje ilegal enquistada en el Estado provincial. “Hace casi tres años sufro una persecución político-judicial”, dijo el senador, pero “no les sirvió porque la opinión pública le ganó a la opinión publicada”.

Según relató, “en un primer momento me puse a disposición de los fiscales para aclarar el malentendido, pero fueron ellos quienes no quisieron tomarme testimonio”. “Con el correr de los días fui notando algo más, pero no lograba identificarlo, hasta el estallido de la causa de espionaje, gracias a lo cual pude comprender de manera cabal qué pasaba”. “Con esa información, me sentí preparado para contar mi verdad, pero venía el acto eleccionario”, contó. “Soy un objetivo valioso, como no podían ganarme en una elección decidieron afectarme con métodos ilegales”.

En su alocución, Traferri mencionó que “Maximiliano Pullaro era también uno de los blancos de esta asociación ilegal, de este grupo de tareas de inteligencia” pero criticó a dos aliados del gobernador electo. Sin mencionarlos, tuvo palos para el radical rosarino Jorge Boasso -”No hago demagogia como algunos candidatos que decían que renunciarían a los fueros”- y para Iván Ludueña, el candidato de Pullaro que buscó destronarlo en San Lorenzo: “Hubo indignos que quisieron hacer campaña a caballo de la persecución judicial”.

El pedido de Traferri fue girado a las comisiones de asuntos constitucionales y juicio político del Senado y se espera será tratado en los próximos días. Tras su intervención en la sesión, el senador sanlorencino recibió lo que parece ser un mensaje público del pullarismo, de parte de su par Lisandro Enrico -uno de los principales laderos del gobernador electo-: “Es muy valorable la actitud que toma Traferri, le hace bien a él como senador, de poder ir a la justicia y dar la cara, y le hace bien al cuerpo, es un mensaje a la sociedad”.