Santa Fe: zar del juego clandestino se retractó y debió indemnizar al senador Enrico

Enrico inició en 2022 una demanda contra Peiti, quien ahora presentó un escrito donde planteó que “nunca conoció al senador, que nunca le entregó ni le pidió dinero, que no tiene ningún tipo de vinculación y que nunca le pidió un favor ni nada que los relacione”.

“En la política no todo es lo mismo. Las personas que trabajamos fuertemente contra el delito no podemos permitir que se ensucien nombres libremente, que se mezclen o que se intente tergiversar la realidad. Muy por el contrario, en mi caso he denunciado entre otros delitos también las casas de juego ilegal, como lo hicimos en el año 2016 donde denuncié ocho casas de juego clandestino que terminaron siendo cerradas por parte de las autoridades”, aseguró el senador por el departamento General López.

“No puede ser que como represalia a esas denuncias que efectuamos contra el delito vengan amenazas, ataques, o intenten desvirtuar los hechos generando falsas acusaciones. Por eso iniciamos la acción judicial. Creo que cuando uno hace las cosas bien tiene que defenderse en todos los planos y ante la Justicia reclamar y demandar. Estas cosas deben ser aclaradas”, agregó el legislador.

“Como consecuencia a los falsos testimonios del señor Peiti inicié una demanda. Todo concluyó en que Peiti debió rectificarse de sus dichos dejando constancia en un acta firmado y comprometiéndose a publicar esta aclaración. A su vez, tuvo que abonar una indemnización que en mi caso decidí donársela a una institución educativa”, concluyó Enrico.

El legislador es una de las piezas de peso en el armado electoral del candidato a gobernador Maximiliano Pullaro. Su tarea, junto a la del intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, resultado clave para imponerse en el departamento General López frente a Carolina Losada con una holgura en la cantidad de votos que no se replicó en ningún otro lugar de la provincia.