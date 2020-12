Traferri denunció una "operación de inteligencia" en su contra

El senador santafesino Armando Traferri, apuntado como integrante de una organización dedicada al juego clandestino y por quien los fiscales anunciaron que pedirán su juicio político, negó hoy las acusaciones recibidas y apuntó contra el ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain.

El presidente del bloque justicialista de la Cámara alta de la Legislatura de Santa Fe, que esta tarde quedó fracturado en tres, anunció que pondrá su "teléfono celular a disposición" para que se compruebe su inocencia, y reclamó que la sesión en la que se solicite su desafuero se realice a puertas abiertas para los medios de comunicación.



Durante una rueda de prensa en la delegación Rosario del Senado provincial, Traferri rechazó la acusación en su contra y cargó contra el ministro, al asegurar que “cada vez que el gobernador (Omar Perotti) intentaba tener una buena relación con la Legislatura o con la oposición, aparecía Sain y se terminaba todo".

Por su parte, el abogado de Traferri, José Luis Vázquez, añadió: "Es una operación de inteligencia, Sain tiene el manejo del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a pesar de la licencia. Las declaraciones de Ponce Asahad –en mi interpretación– son una manipulación de los fiscales". Y fue un paso más allá: "La provincia no tiene ministerio de Seguridad, tiene agencia de inteligencia".

El senador Traferri (derecha) y su abogado José Luis Vázquez

Traferri realizó estas declaraciones como respuesta a la audiencia judicial realizada el viernes pasado en la que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery anunciaron que pedirán su desafuero.



Días atrás el exfiscal Ponce Asahad, actualmente preso luego de haber admitido el cobro de sobornos por parte de redes de juego clandestino en Santa Fe, vinculó durante una audiencia, entre otros, a Traferri.

"Cuando llegue el caso, pondré mi teléfono celular a disposición para que se corroboren las mentiras de Ponce Asahad”, dijo hoy el senador Traferri. Además, afirmó que cuando se concrete el pedido de desafuero, pedirá que dicha sesión se realice con apertura a la prensa.



"Vamos a mostrarle a la gente cómo se tienen que manejar los enfrentamientos de la política, no tiene que haber secretos", aseguró.

El senador peronista aclaró que no realizaba la conferencia de prensa con el fin de “victimizarse”, sino para “contar hechos concretos de la realidad" y dijo tener "pruebas respaldatorias". "No hablo en supuestos, no me equivoco ni guiono, cuento mi verdad, la que respaldo con la documentación que tengo", dijo al anunciar que presentará toda la documentación correspondiente ante la Justicia.