Revés para Javier Milei: la Justicia ordenó restituir los fondos coparticipables a Chubut

Menna defendió el fallo a favor de Chubut

El vicegobernador Gustavo Menna celebró el fallo a favor de la provincia y chicaneó: "(El Gobierno) va a tener que tomar cursos de contratos y envío de correos electrónicos". "(Milei) no va a poder seguir reteniendo lo que le pertenece a la provincia", dijo el funcionario.

Asimismo, aseguró que el fallo "avala" el pedido del mandatario patagónico por la retención "ilegal" de fondos coparticipables y consideró que "la cuestión (con el Gobierno) está saldada".

"Estamos muy complacidos de tener un fallo que avala lo que estábamos diciendo. Nos pone muy contento porque hablamos de fondos que nos retenían fondos ilegalmente y que garantizan clases, salud, infraestructura", expresó Menna en diálogo con TN.

"Obtuvimos un fallo conforme, la cuestión está saldada y se resolvió en el ámbito judicial. Hicimos una defensa muy contundente para revertir esta situación", agregó Menna.

Respecto a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo no acepte el fallo judicial, Menna dijo: "No me imagino un escenario así. Estaríamos en una regresión tremenda si no acatan el fallo".