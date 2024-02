Axel Kicillof: "Yo también puedo cerrar los accesos y los puertos"

“Si al Gobierno no le importa nada de nada, es una invitación a hacer lo que puedas o lo que quieras”, consideró Kicillof en Radio Con Vos y explicó: “Si cada uno se tiene que arreglar con lo que tiene, cada provincia y cada persona, nos invita a una sociedad espantosa, a un país absolutamente en estado de disolución . Parece que te quieren arrinconar”.

El gobernador advirtió que el Presidente “tiene que sentarse y negociar”. “Todos estamos urgidos a que lo haga y lo invitamos a cumplir la Constitución, no puede hacer cualquier cosa”, insistió el economista.

Axel Kicillof acuasa al Gobierno de “no cumplir” con sus responsabilidades

Kicillof aseguró que el Ejecutivo “arrincona" a las provincias y dijo que el gobierno nacional "no cumple y abandona sus obligaciones”. "Milei decide no ocuparse de la salud, la educación, el transporte, ni de la obra pública, es como si gobernara un país sin territorio y sin gente”, apuntó el ex ministro de Economía en El Destape Radio.