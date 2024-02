"No entienden la gravedad de la situación. No hay ellos y nosotros. Uno tiene la obligación de defender los intereses de todos los chubutenses. Hay que respetar la voluntad del pueblo", afirmó el mandatario en la Legislatura de la provincia del sur.

Torres advirtió que "no es tiempo de especular", pidió no dejarse "faltar más el respeto" por el Presidente y advirtió: "No me voy a dejar apretar nunca". "Quisieron matar a una provincia chica y con este embate nos pusieron a todos espalda con espalda", dijo.

"Me llamaron desde el Gobierno y me dijeron que me calle. No nos tenemos que callar. Si nosotros no ganábamos la centralidad, nos iban a pisar la cabeza", apuntó el mandatario y remarcó: "Si nos pisan la cabeza, si nos agravian. ¿Qué quieren que encima hablemos bien?"