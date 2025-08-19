Santa Cruz: cómo es el plan de emergencia de Claudio Vidal para su primer desafío electoral como gobernador

El gobernador de Santa Cruz , Claudio Vidal , ungió como candidato a su jefe de Gabinete, José Daniel Álvarez , y colocó a su gestión como foco de la campaña . Con esa decisión, se jugó un pleno a conseguir en las urnas el oxígeno necesario para la segunda mitad de su mandato. El electorado dirá con su voto si se lo otorga tras dos años difíciles.

Vidal llegó al gobierno en 2023 y terminó con tres décadas de dinastía kirchnerista . Por eso, a pesar de su origen sindical y de sus vínculos de antaño con los Kirchner, hizo profesión de fe anti-K para asfaltar su gestión en Santa Cruz. No alcanzó. Se topó con conflictos de vieja data y dificultades nuevas. La salida de YPF fue un tiro al corazón productivo provincial. El parate de las represas , un golpe al empleo. El jaque de la Casa Rosada a los yacimientos de carbón de Río Turbio , otro dolor de cabeza. La paritaria docente, una usina de huelgas a repetición .

A los problemas económicos se sumaron un par de escándalos. En la Legislatura, su jefe de bloque, Fernando Españón , carga con dos acusaciones de abuso en su contra . En septiembre pasado, los allanamientos en la casa del finalmente renunciado ministro Julio Gutiérrez y su esposa y funcionaria, Iris Rasguido , revelaron una trama de armas, dinero y encubrimiento. Por si fuera poco, la investigación en torno a la Fundación Hogar Valdocco , que fogoneó desde el Ejecutivo, terminó en rechazo judicial y parió al cura Juan Carlos Molina como candidato del peronismo en octubre.

En ese contexto, Vidal decidió poner en cancha a Álvarez, pero ya tenía estipulada la forma para sostener el trabajo en su equipo de gobierno pese a la salida de se jefe de Gabinete. El año pasado firmó un decreto provincial que establece que quien ahora es candidato deberá ser reemplazado por quien ocupe el Ministerio de Gobierno, hoy a cargo de Nicolás Brizuela .

La norma firmada en octubre del año pasado reglamenta la subrogancia de los ministros del Poder Ejecutivo provincial y fija un orden de prelación para garantizar continuidad administrativa. Si Brizuela tampoco estuviera disponible, el reemplazo recaería en la ministra de Economía, Finanzas e Infraestructura, Marilina José Jaramillo .

El mecanismo busca evitar que las campañas electorales interrumpan la gestión cotidiana del gobierno. De esta forma, se garantiza que siempre haya un funcionario responsable de coordinar la agenda del Gabinete y dar seguimiento a la implementación de las políticas públicas. También evita discusiones internas para ocupar las áreas eventualmente acéfalas.

En el oficialismo asegurán que el ascenso temporal de Brizuela no significaría un cambio político, sino un procedimiento administrativo previsto en la normativa. El ministro deberá supervisar las distintas áreas de la administración y mantener la comunicación con cada cartera.

El candidato elegido por Claudio Vidal

Álvarez es un dirigente del riñón de SER, el partido creado por Vidal que lo llevó a la gobernación en 2023. En esa relación de histórica confianza mutua se apoyó el gobernador para elegirlo como cabeza de la lista del frente Provincias Unidas por Santa Cruz. Lo acompañan Gisella Martínez, de la UCR, y Juan José Ortega, de Encuentro Ciudadano.

La elección de Santa Cruz cobra importancia por ser la primera que tiene que enfrentar Vidal como gobernador, una prueba de fuego luego de dos años de compleja gestión. El armado de la lista refleja la intención del oficialismo de consolidar representación en el Congreso y ampliar su poder de negociación con la Casa Rosada.

Mientras busca fortalecer la voz de su gestión en el Congreso, Vidal también se concentra ante la irrupción de La Libertad Avanza en la provincia y en la pelea que propone Fuerza Patria con el sacerdote Molina.

Para reforzar su peso en el debate nacional, Vidal se integró al grupo de gobernadores que dio nacimiento a Provincias Unidas, el sello que tiene expresiones en varias provincias, pero que sostiene su eje en Córdoba, Santa Fe, Chubut, Jujuy y Santa Cruz. Es decir, que la elección es para Vidal algo más que un simple turno electoral.

Gestión en Santa Cruz

El inicio de la campaña de Álvarez y la aplicación del decreto que pondrá a Brizuela en su lugar pondrán a prueba al Ejecutivo provincial, que deberá compatibilizar la participación política de sus funcionarios con la necesidad de mantener la gestión en marcha.

Nicolás Brizuela Santa Cruz Nicolas Brizuela debería hacerse cargo de la jefatura de Gabiente cuando Álavrez tome licencia.

La administración de Vidal confía en que el plan de subrogancias permita sostener el equilibrio entre la disputa electoral y el normal funcionamiento de la estructura gubernamental. También en eso hay una estrategia de campaña.