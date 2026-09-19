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Ignacio Torres: "Los jueces garantistas están más preocupados por los delincuentes que por las víctimas"

El gobernador de Chubut cuestionó la medida avalada por la jueza Mariel Suárez y reafirmó su decisión de ampliar el recreo de las personas presas.

Por Letra P | Periodismo Político
Ignacio Torres: Los jueces garantistas están más preocupados por los delincuentes que por las víctimas

Ignacio Torres: "Los jueces garantistas están más preocupados por los delincuentes que por las víctimas"

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, cuestionó la decisión avalada por la jueza Mariel Suárez de ampliar de una a seis horas el tiempo de recreación de las personas detenidas alojadas en la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia. “Es una tomada de pelo más”, afirmó el mandatario provincial.

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Suárez es la magistrada que tomó notoriedad nacional después de ser filmada mientras besaba a un condenado a prisión perpetua. El gobierno provincial apelará la resolución.

El planteo de Ignacio Torres

El gobernador chubutense vinculó el caso con otra controversia reciente relacionada con las condiciones de detención en la provincia.

“Lamentablemente, lo dije hace aproximadamente un mes, cuando nos querían obligar a darles asado a los presos, hoy tenemos una jueza que quiere que extendamos el recreo para los delincuentes”, sostuvo en declaraciones a medios locales.

A partir de ambos casos, Torres cuestionó el enfoque de los jueces que definió como garantistas y planteó que existe un desequilibrio entre la atención puesta en las condiciones de las personas detenidas y la protección de las víctimas.

“Estamos hablando de gente que cometió un delito y estos jueces garantistas parecen estar más preocupados por el bienestar de los delincuentes que por cuidar a las víctimas”, afirmó.

Más allá de Chubut

El mandatario sostuvo además que las consecuencias de ese enfoque exceden el caso puntual de la provincia de la Patagonia que gobierna desde 2023.

“La verdad, es triste. Indigna y es frustrante, hay que decirlo, pero el acompañamiento de la gente que entiende que ese garantismo hizo un daño enorme a toda la Argentina, y también particularmente a Chubut, es gratificante”, señaló.

Por último, ratificó que el gobierno provincial apelará este tipo de resoluciones cuando considere que afectan su política de seguridad y penitenciaria.

“Nos permite apelar con la firme convicción de que nosotros tenemos que cuidar a los ciudadanos de bien, a los chubutenses de bien”, concluyó.

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