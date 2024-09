Tras dos días de furia, Martín Llaryora lanzó un ultimátum a su gabinete

Aunque llamó poderosamente la atención que el titular de la cartera de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros , no formara parte de la fotografía de familia, desde el Gobierno provincial informaron a Letra P que “el ministro estuvo durante toda la reunión” y que “escuchó atentamente al gobernador”.

Asimismo, Llaryora valoró el orden fiscal, la posibilidad de seguir con la obra pública y poder invertir en seguridad e infraestructura educativa. Por otro lado, se refirió a temas de política sanitaria y le dedicó un buen apartado a la vacuna del dengue. El "modelo Córdoba", como carta que mata los momentos de crisis.

Por qué no estuvo Juan Pablo Quinteros en la foto

El ministro de Seguridad provincial estuvo en la reunión. “Pero en el momento en que se tomó la foto, Juan Pablo Quinteros se encontraba hablando por teléfono y no salió”, le dijo a este medio una estrecha colaboradora del funcionario.

Quinteros logró una sintonía fina con su par de la Nación, Patricia Bullrich, aunque en el entorno del ministro aseguran que se trata de una relación institucional. El trabajo en equipo que vienen mostrando se vio empañado esta semana con la nueva crisis que atraviesa la cúpula policial.

Juan Pablo Quinteros y Patricia Bullrich.jpeg Patricia Bullrich y Juan Pablo Quinteros, un trabajo en equipo que quedó empañado por la corrupción en la Policía de Córdoba.

El exintegrante del Frente Cívico firmó el retiro obligatorio de Mercado. Desde que firmó su pase al Partido Cordobés y fue designado en el ministerio que nadie en el cordobesismo quería, Quinteros avisó que no se separaría ni un milímetro de su regla insignia: la de apartar de la fuerza a “cualquier policía, desde un cabo hasta el mismo Jefe de la Policía” que no cumpla con su deber. El cumplimiento de su palabra no impidió la lluvia de críticas de sus exaliados en Juntos por el Cambio.

Se hace camino al andar

En el plano político, el objetivo de Llaryora sigue siendo expandirse en el territorio. En la última reunión de gabinete que se hizo pública, el gobernador les había solicitado a sus funcionarios no descuidar el territorio. Ahora, insistió con ese pedido y lo vinculó con “el momento difícil que vive la Argentina”.

Pensando en la presencia del Estado en el territorio, el primer mandatario provincial viene dándole un fuerte impulso a las Comunidades Regionales distribuidas de manera estratégica en el mapa provincial para extender los resortes y las soluciones del Estado. En ese aspecto, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, tiene un rol preponderante.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/miguelsiciliano/status/1831146901174890978&partner=&hide_thread=false … que Córdoba continúa el plan de obras públicas, sigue teniendo superávit en sus cuentas, continúa invirtiendo en educación como por ejemplo en la creación de nuevas universidades públicas provinciales, sigue trabajando en conjunto con el sector privado, avanza en consolidar… — Miguel Siciliano (@miguelsiciliano) September 4, 2024

Ahora, a través de Victoria Flores, su ministra de Ambiente y Economía Circular, presentó el Gabinete Provincial de Cambio Climático que también tendrá como objetivo articular acciones en territorio. “Va a ser el lugar donde se coordinen y articulen políticas ambientales, con la participación de todas aquellas áreas que tienen incidencia en aspectos clave como el turismo, servicios públicos, ciencia, industria y todos los sectores productivos de nuestra provincia”, expresó la funcionaria.

A un año de las elecciones legislativas nacionales, Llaryora no quiere descuidar ningún aspecto en el territorio. Sabe que con la fuerte avalancha libertaria que encabeza Javier Milei, más que nunca el Partido Cordobés debe tener presencia en cada punto de la provincia y el Estado es una gran herramienta para avanzar en ese objetivo. Contener las crisis es el objetivo; mostrar la gestión, la orden.