Santa Fe: Marcelo Lewandowski activa su espacio para competir en el PJ y apunta contra Omar Perotti

El senador Marcelo Lewandowski dio el primer paso para presentar formalmente a su nuevo espacio dentro del PJ de Santa Fe . Mirando de reojo las elecciones de 2025, el ex candidato a gobernador lanzó munición gruesa contra el gobierno de Maximiliano Pullaro pero también hacia otros sectores del peronismo .

Tal como viene contando Letra P , Lewandowski hace tiempo construye y busca un lugar donde no depender de decisiones ajenas. Y este sábado el último candidato a gobernador del peronismo santafesino le puso nombre a lo que se venía gestando: “Activemos”.

“Solo con el peronismo no alcanza” , dicen desde el flamante movimiento interno, aunque aclaran que la intención no es romper. “Lo que queremos hacer es marcar la diferencia con aquellos que hoy le están allanando la cancha a Pullaro”, relatan tras el encuentro que mostró al propio Lewandowski junto con sus laderos históricos como Miguel Rabbia y Silvina Frana , pero también que también tuvo entre sus butacas a otros dirigentes.

Qué busca Marcelo Lewandowski con su nueva construcción

“Activemos de una vez por todas una reconstrucción, con objetivos comunes, sin importar el sello”, dijo el senador en su alocución en el camping del sindicato de Luz y Fuerza de Rosario, como para intentar dejar en claro que no se cierran. “No está bueno eso de que si no cantás la marcha no podés estar”, ejemplifican en su círculo de confianza.