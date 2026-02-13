TEMPORADA DE ROSCA

Ley de Municipios en Santa Fe: las viceintendencias y los cambios en los concejos demoran el acuerdo en Unidos

El tratamiento del proyecto se pateó para el 26 de febrero porque los socios del oficialismo no terminan de recortar diferencias. Los puentes con el PJ.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Felipe Michlig, actual presidente del Senado, y la nueva Constitución de Santa Fe

La reforma de la Ley de Municipios volvió a tensar la interna de Unidos en Santa Fe y obligó a postergar su tratamiento hasta el 26 de febrero. Las diferencias por las viceintendencias y por la integración de los concejos impiden cerrar un acuerdo pleno, mientras el oficialismo empieza a explorar puentes con el PJ para garantizar la sanción.

Unidos entre los chispazos y el acercamiento

El mensaje que envió el gobernador Maximiliano Pullaro sigue sin llegar al recinto del Senado. Que la iniciativa recién tenga preferencia para el 26 de febrero es la señal más clara de que el consenso interno todavía no está maduro. Las diferencias no son nuevas: la creación de viceintendencias en Rosario y Santa Fe, la cantidad de concejales por ciudad, la asignación de recursos y las funciones de cada órgano concentran las mayores fricciones.

La figura del viceintendente es, quizás, el punto más sensible. Entre la UCR y el socialismo persisten miradas distintas. Hubo encuentros entre senadores e intendentes. Juan Pablo Poletti, en la capital provincial, no ve con malos ojos la incorporación de esa figura. Pablo Javkin, en Rosario, también es uno de sus impulsores, aunque una reunión prevista para este martes debió postergarse por el conflicto policial.

En los últimos días circuló un borrador que establece que las ciudades con más de 200 mil habitantes que aún no hayan dictado su carta orgánica cuenten con “un intendente a cargo de la función ejecutiva y un Concejo Municipal, a cargo de la función legislativa, presidido por el viceintendente”. También fija que Rosario y Santa Fe mantendrán su actual número de concejales. En el socialismo advierten que ese texto todavía no es definitivo.

Las negociaciones se desarrollan en una mesa técnica donde confluyen las distintas tribus de Unidos. Si bien no hay acuerdo cerrado, en el oficialismo reconocen que “el Ejecutivo está en clave de escuchar y con mirada abierta”. Las posiciones se acercaron y, puertas adentro, sostienen que es “cuestión de tiempo”. El objetivo es llegar a fin de mes con dictamen.

El mensaje del Ejecutivo y los puentes con el PJ

En paralelo, el Ejecutivo envió al Senado una nota para incorporar un artículo vinculado al Fondo de Asistencia Educativa (FAE), un punto que había sido cuestionado por el peronismo. El gobierno aclaró que se trató de una “omisión involuntaria”, otro indicio de que el proyecto sigue ajustándose sobre la marcha.

El PJ, por su parte, presentó su propia iniciativa y comenzó una ronda de reuniones internas. En Unidos no descartan tender puentes para alcanzar la sanción en la Cámara alta con el acompañamiento justicialista. Se esperan encuentros formales e informales —aún sin fecha confirmada— entre oficialismo y oposición.

