Santa Fe: La Libertad Avanza apuesta a los outsiders para polarizar con Unidos en las urnas

“Van a ser candidatos propios, gente de La Libertad Avanza ”, dicen sin miramientos desde el riñón libertario, pensando en los nombres que ocuparán las listas. ”El 90% no viene de la política y la idea no es que sean caras conocidas”, adelantan sobre los perfiles de los outsiders que imaginan en los casilleros que aseguran definirán entre la propia Karina y su confidente-aliada en la provincia, Romina Diez , que a su vez recurre al armador y abogado Marcos Peyrano , también apoderado.

“Hay gran parte de la provincia cubierta. Existe una subestimación en cuanto a eso”, dicen cerca de la secretaria general de la Presidencia. “Ponen plata de su bolsillo”; agregan para marcar diferencias con otros espacios.

Pensando en candidatos, rechazan a priori la idea de figuras conocidas. ¿Romperá un posible acuerdo nacional esa lógica? “Si hay algún nombre dando vueltas viene del lado del PRO, no desde La Libertad Avanza", dicen sobre figuras de la pantalla local. ¿Tentar a Alejandro Fantino, alineado con el presidente en su discurso? “Tiene una amistad con Javier. Creo que sería un gran candidato, pero depende de él”, apuntan sobre el hombre de San Vicente que estuvo hace semanas en la provincia.

El armado de alianzas al que debió recurrir en 2023 para presentarse y lograr cargos legislativos es un punto que miran de cerca. “Se pueden hacer acuerdos, pero no queremos repetir viejos errores”, remarcan. El ojo se posa allí en lo hecho junto al partido UNITE de José Bonacci, cuya hija Rocío obtuvo una banca y quedó inmersa en el escándalo por la visita a represores.

“Siendo gobierno hay más gente dispuesta a dar el salto”, analiza el mismo consultor que pone en el calendario electoral un factor fundamental para las definiciones estratégicas. “Cómo avanza la reforma, qué y quiénes ocupan lugares ahí en La Libertad Avanza y cuál es el candidato del gobernador (Maximiliano) Pullaro”, se pregunta.

Unidos, el rival a vencer

El ala libertaria confía en la potencia electoral y ve un escenario de compulsa con el oficialismo provincial. “La gran batalla va a ser contra Unidos”, aseguran a Letra P desde el sector de Romina Diez, en un terreno en el que añaden un deseo: “Ojalá el candidato sea socialista”.

Embed La libertad avanza en Santa Fe!! Estamos dando los primeros pasos para ser el primer partido nacional que hará Argentina grande de nuevo de la mano de nuestro Presidente @JMilei y del Jefe. Comienza la cuenta regresiva para los diputados y senadores que traicionan a los… pic.twitter.com/CSueUciore — Romina Diez (@romidiezok) April 5, 2024

“El año pasado (Unidos) no compitió contra nadie, con un peronismo muy caído, y es una alianza con mucha diversidad”, se animan sobre el armado transversal de Pullaro y la posibilidad de una fragmentación. “Hay mucho PRO con ganas de pegar el salto”, se envalentonan y sacan pecho: “El gobierno provincial puede mostrar un único logro: la seguridad. Y eso se lo debe a tres ministros nacionales”.

“El mensaje va a ser claro: Javier Milei necesita más diputados”, agregan en clave nacional. Con esa premisa, la incógnita a despejar es quiénes encabezarían las listas en un escenario de posible acuerdo nacional con un sector del PRO a nivel nacional, algo que Patricia Bullrich apalanca desde hace rato. “Ahí Federico Angelini estará haciendo equilibrio para ver de qué lado juega”, analizan sobre el ladero de la propia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, a la par del avance en el vínculo Mauricio Macri - Milei.

Hay otro factor que tomó trascendencia en los últimos días en Santa Fe y que quienes analizan números sostienen puede terciar en la repartija de votos: Amalia Granata. Primero cercana y luego acérrima crítica del Presidente, desde su espacio Somos Vida aclaran que “hoy no hay diálogo ni con él ni con su gente”. “No digo que no pueda haber ‘tábula rasa’, como decía Milei, pero hoy no lo veo”, agregan, a la vez de avisar: “Vamos a competir sobre todo en lo local”.

Esperan a Karina Milei para un acto fundacional

La agenda libertaria tiene en su corto plazo un objetivo: lograr el sello propio de cara a la competencia del año que viene. En ese marco, confían que el próximo mes se resuelva esa situación.

Por ello ya hay una fecha tentativa para un posible arribo de Karina Milei junto al grueso partidario. La hermana del presidente, confían, puede estar realizando un acto en los primeros días de noviembre, aunque aún no está definida la localidad en que se llevaría adelante la actividad de concretarse.