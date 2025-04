Río Cuarto: sólo una de cada diez personas confía en las medidas de Guillermo De Rivas contra la inseguridad

Si bien las protestas no fueron masivas, el intendente cordobesista articuló medidas de apoyo con el gobierno provincial, que rápidamente blindó el bastión ubicado al sur provincial. También lanzó una Mesa de Trabajo para pensar soluciones con instituciones especializadas y los tres poderes del Estado.

El intendente de Río Cuarto, Guillermo de Rivas, con el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros..jpg El intendente de Río Cuarto, Guillermo de Rivas, coordina acciones preventivas con el gobierno de Córdoba.

Sobre este espacio transversal convocada por De Rivas en el pico de la ola delictiva, el 42% sostiene que no aportará soluciones. Quienes aseguran que "todo seguirá igual” representan un 35% y quienes no saben o eligen no contestar sumar un 11%. Sólo el 11% integra el cupo optimista que asegura que sí generará soluciones.