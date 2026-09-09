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Pruebas PISA 2025: Córdoba supera el promedio nacional y Llaryora saca pecho por los resultados educativos

La provincia quedó por encima de la media en ciencias, lectura, matemática y aprendizaje en el mundo digital. El gobernador reivindicó la política educativa.

Por Letra P | Periodismo Político
Martín Llaryora celebró los resultados de Córdoba en las pruebas PISA 2025

Martín Llaryora celebró los resultados de Córdoba en las pruebas PISA 2025

Córdoba quedó por encima del promedio nacional en las cuatro áreas evaluadas por las Pruebas PISA 2025 y el gobernador Martín Llaryora aprovechó los resultados para reivindicar la política educativa de su gestión y ratificar la inversión provincial en el área.

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Soledad Huespe

Según los datos difundidos por el Gobierno provincial, el desempeño de los estudiantes cordobeses ubica al sistema educativo local entre los tres mejores de América Latina, detrás de Uruguay y Chile. Córdoba superó además la media argentina en Ciencias, Lectura, Matemática y Aprendizaje en el Mundo Digital.

Córdoba, la excepción

El resultado adquiere otra dimensión por la comparación con el desempeño nacional. Mientras Argentina registró retrocesos respecto de la evaluación realizada en 2022, Córdoba mejoró sus resultados en Ciencias y mantuvo sus niveles en Lectura y Matemática.

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Martín Llaryora y el ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra.

Llaryora salió a capitalizar los números y repartió el mérito entre estudiantes, docentes, directivos y familias.

“Quiero felicitar a nuestros estudiantes, docentes, directivos, padres y a toda la comunidad educativa de Córdoba. Este logro es de ustedes, del esfuerzo de cada día, de enseñar, aprender, acompañar y nunca bajar los brazos”, sostuvo el gobernador.

Martín Llaryora reivindicó su política educativa

Los resultados de PISA se suman a los obtenidos por Córdoba en las Pruebas Aprender, donde los estudiantes de la provincia también se ubicaron entre los de mejor desempeño del país.

Para el Panal, los nuevos datos funcionan como respaldo de las políticas que viene aplicando en educación y le permiten a Llaryora mostrar resultados en un área que mantiene como una de las prioridades de su gestión.

“Esto nos emociona y nos confirma que las políticas educativas que venimos implementando son las correctas. Pero también nos desafía a seguir mejorando, porque sabemos que todavía queda mucho por hacer”, afirmó.

El gobernador también ratificó la decisión de sostener la inversión pública en educación. “Sentimos un enorme orgullo cordobés por estos resultados. Un orgullo que nace del talento y el esfuerzo de nuestra gente y que nos compromete a seguir invirtiendo, innovando y trabajando juntos para que cada chico y cada joven pueda aprender, crecer y cumplir sus sueños”, señaló.

La comparación con el promedio argentino le aporta al Gobierno provincial un argumento para defender su estrategia educativa. Córdoba muestra mejores resultados en las cuatro áreas relevadas y Llaryora convierte esos números en una carta para sostener el rumbo de su gestión.

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