Martín Llaryora sigue adelante: cómo es la puesta a punto del Palacio de Justicia para el Pacto de Mayo

Relegado de la organización formal de evento, el peronista ordenó trabajos de refacción del Palacio de Justicia, el escenario elegido originalmente para desarrollar la dramaturgia libertaria que está atravesado por idas y vueltas: el vocero Manuel Adorni ratificó este miércoles su realización, aunque más tarde este medio pudo saber de fuentes oficiales que no cruzaron el off the record que la ceremonia podría mudarse al Cabildo cordobés, pero en soledad.