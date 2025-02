María Eugenia Schmuck asume la jefatura de la campaña de Unidos en Rosario

Sin nombres de peso de su espacio en la lista -Pablo Nasi Murúa, subsecretario de Economía Social, está en el sexto lugar-, Schmuck acordó y fue parte de la negociación de la lista junto al propio Javkin y el gobernador Maximiliano Pullaro. Ambos mandatarios junto a los otros partidos mayoritarios en Unidos, como el PRO y el socialismo, tienen sus lugares en una nómina que busca lucir competitiva no solo pensando en lo inmediato, si no en no dejar flancos abiertos ante un 2027 que ya algunos miran de cerca.