Concejo de Rosario: el socialismo endurece su pliego de condiciones para aceptar una lista de unidad

¿Es una oferta seductora ocupar, por ejemplo, el tercer lugar de una lista de unidad encabezada por Anita Martínez? En principio, no. Los socialistas creen que Irizar no tiene nada que envidiarle electoralmente y tiene mayor bagaje técnico que la experiodista. De Miguel Tessandori, al que se le atribuye haber exigido ser la cabeza de una lista única como condición para jugar dentro de Unidos, piensan algo similar. No obstante, la candidatura de Irizar no está asegurada: se especula con un salto al Ejecutivo provincial y, por eso, hay otras opciones sobre la mesa.

Por lo pronto, trabajan para mostrar al menos unidad en el socialismo. Incluso, con el electrón suelto Federico Lifschitz. En ese sentido, leyeron su foto con Damián Pullaro como un error no forzado que le pone algo de tensión al vínculo del hijo del fallecido exgobernador con el hughense, al que se le atribuye no aprobar la aventura de su hermano como candidato a concejal. Si es así, creen que podría ser un elemento que lo estimule a Lifschitz a arreglar con la conducción institucional del partido.

LifschitzPullaro.jpg La foto de Federico Lifschitz y Damián Pullaro.

La unidad, el plan A del socialismo

Más allá de las consideraciones, en el laboratorio de la rosa se esfuerzan por mostrarse predispuestos a una lista de unidad que incluya a todos los espacios de Unidos para disputar la renovación del Concejo. Dicen que es su plan A, aunque reconocen que requiere una alquimia difícil y que, por lo tanto, no es la opción con más chances de concretarse.

El meollo de la cuestión entienden que está en el cierre provincial. Para el socialismo, lo que suceda en Rosario es accesorio y sigue el destino del cierre para la elección constituyente. Entienden que conseguir una mayoría sólida en esa justa es el objetivo principal y que lo que se defina en la ciudad más importante “va atado” a eso. Con esa lógica piensan encarar las negociaciones: “Tenemos propuestas para la unidad, para acordar con algunos sectores o para ir solos, y cada plan marida con lo que se arregle a nivel provincial”, avisan.

Si finalmente no hay un acuerdo por la unidad y se define que la coalición oficialista defina lugares a través de una interna, el socialismo quiere que exista una especie de reglamento o entendimiento mínimo para que no se transforme en una lucha fratricida. Confían en que así será, ya que no vislumbran “una hipótesis de tensión” con la Casa Gris. También creen que si no hay acuerdo, el pullarismo deberá auspiciar un candidato propio y jugar en igualdad de condiciones, una forma de garantizarle “competitividad” a todos los espacios.