Santa Fe: las tribus del socialismo capitalino liman asperezas y tienden puentes a la unidad

Jatón.jpg Emilio jatón junto a Clara García.

Aunque las diferencias no están saldadas, el clima que se respira al interior del partido de la rosa es otro. “Estamos en el mejor momento, con coordinación”, dice un dirigente que no suele ser estridente en sus declaraciones. En otro campamento afirman que vienen “muy bien en materia de diálogo y articulando con los distintos espacios”. “Nadie niega a nadie. Todos nos reconocemos y sabemos los roles de cada uno”, agrega una tercera voz en estricto off. Ninguno quiere salirse de la raya con alguna declaración que desequilibre la frágil paz.