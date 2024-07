Y Mauricio Macri va: primer ataque coordinado del macrismo a Javier Milei por la coparticipación

El timing de la avanzada amarilla, en la cual el bullrichismo se encargó de no dejar ningún dedo pegado, no parece casual. Ritondo, este mismo miércoles, fue entronizado como presidente del PRO bonaerense, en medio de una feroz interna con la tropa de la ministra de Seguridad.

"No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones", le achaca Macri. "Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos", cierra.

En privado, hace tiempo que Macri venía augurando que su relación con el gobierno de Milei tomaría otro camino en el segundo semestre, después de la sanción de la ley ómnibus. Con electorado compartido, el expresidente tiene poco margen de maniobra para criticar a la administración libertaria sin caer en la oposición dura. Como contó Letra P, el exmandatario apunta a tejer una agenda parlamentaria del PRO para ir marcando esos matices con la Casa Rosada.

Presentamos un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo transfiera los fondos correspondientes a la Ciudad. La situación actual respecto a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires necesita una solución urgente. La medida cautelar dictada por la Corte Suprema debe… pic.twitter.com/Dvxm6dLsoP — Cristian Ritondo (@cristianritondo) July 3, 2024

Con argumentos similares, Ritondo presentó el proyecto de resolución: "El cumplimiento de las decisiones judiciales es imprescindible para asegurar la estabilidad institucional. Tampoco dicha decisión afecta el presupuesto ni el objetivo de déficit cero, que compartimos desde el primer día". No firmaron el texto bullrichistas como Damián Arabia y Hernán Lombardi.