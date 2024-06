Mauricio Macri, en modo gurú: asesoramiento al bloque del PRO con prédica antibullrichista

Mauricio Macri , como nuevo presidente del PRO, quiere recuperar la presencia que perdió en el partido durante sus años en el llano y para eso agasaja cada 15 días a miembros de la bancada amarilla de la Cámara de Diputados. Algunos no los conocía y a varios, en modo gurú, los asesora para sus proyectos legislativos. Las cumbres tienen otra finalidad: blindar a la tropa propia en el medio de la interna con Patricia Bullrich .

La mecánica de las reuniones de Mauricio Macri

"Es una forma muy sutil que tiene Mauricio de hacerle entender a los diputados para dónde va el PRO en estos momentos", remarcó un legislador que participó de un encuentro en las oficinas de Olivos. El exmandatario, que asumió la conducción partidaria, cayó en la cuenta que no conoce al detalle a las nuevas figuras del partido y busca revertir esa situación. "Están los que hace tiempo que no ve y a los que directamente no conoce", agregó otro miembro de la cámara baja que estuvo en al menos una reunión con Macri.