El kirchnerismo apunta a un funcionario de Martín Menem por la visita de LLA a Astiz

En el peronismo aseguran que González Fernández no sólo facilitó la combi para trasladar a los diputados a Ezeiza: también viajó con ellos y fue uno de los organizadores. Como explicó Letra P , se subieron al vehículo asesores y uno de ellos fue el que leyó los nombres de los represores que iban a visitar, entre ellos el de Astiz. No todos los que viajaban sabían con quiénes se encontrarían.

Según la información que manejaba el riojano, sus pares iban a encontrarse con detenidos mayores a 70 años, pero no tenía claro que entre ellos estaba Astiz. En UP creen a medias en esa excusa. "La visita estaba coordinada con la presidencia. No sé si sabían bien para qué era", confió una fuente de la bancada peronista.

Los caminos de Martín Menem

La visita de los libertarios a Ezeiza llegará al recinto en la sesión convocada para el 7 de agosto, porque UP presentó un proyecto de resolución para investigar a los seis miembros de la bancada LLA que participaron: Benedit, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, Aida Ferreyra y Rocío Bonacci. La santafesina dijo que fue engañada.

La bancada conducida por Germán Martínez pidió crear una comisión especial para evaluar la conducta de este sexteto libertario, tal como autoriza el artículo 188 del reglamento y el 66 de la Constitución. El último antecedente fue en 2020, cuando se inició un proceso contra Juan Ameri, del Frente de Todos, por exhibirse besando el seno de su novia durante una sesión, en la que participaba por Zoom. El exdiputado renunció antes que avanzara la investigación.

Presenté un proyecto para repudiar que diputados de LLA visitaron a genocidas que purgan condenas en Ezeiza. Rechazamos enérgicamente su accionar. Nunca Más es Nunca Más. pic.twitter.com/jd9j0PaC3K — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) July 18, 2024

La tensión por la visita a Astiz se trasladó también a los bloques dialoguistas, que acompañan a LLA en el cuórum, entre ellos el PRO, cuyo jefe, Cristian Ritondo, le reclamó a Menem tomar alguna definición para evitar que escale el problema, durante la reunión que tuvieron por la reforma electoral. El riojano aclara que los visitantes a Astiz no representan a la totalidad del bloque libertario, pero se niega a castigarlos.

De hecho, a Menem se le atribuye haber frenado el comunicado de la visita que se iba a difundir, que incluía fotos en las que no se encuentra Astiz, pero sí otros represores que fueron saludados por los diputados.

Bonacci, la arrepentida

Este jueves, la diputada Bonacci reconoció que participó de la comitiva que fue a la cárcel de Ezeiza, pero aseguró que se quedó fuera del penal cuando supo que se reunirían con condenados por delitos de lesa humanidad. La santafesina contó que recibió una invitación "a tomar contacto directo con el sistema penitenciario federal y constatar concretamente la situación actual del referido complejo".

Como explicó Letra P, esa misiva fue publicada en el grupo de WhatsApp del bloque libertario por el entrerriano Benedit, en la que sólo se informaba de una visita "humanitaria" para visitar "presos" de Ezeiza. Según supo Letra P, la diputada decidió asistir porque su colega, por teléfono, le dijo además que entre los visitados estarían excombatientes de Malvinas.

"No tuve intención de concretar, ni concreté, visita o contacto alguno con internos de dicho complejo procesados y/o condenados en causas por delitos de lesa humanidad", aclaró la diputada en un comunicado.

Bonacci contó que cuando advirtió que vería a represores decidió "mantenerme totalmente ajena a tal situación".

"Incluso, se tomaron fotografías de dicho encuentro -que no tengo en mi poder-, imágenes en las que no figuro, por no haber participado", reveló.

Según supo Letra P, el resto de la comitiva está dispuesta a ratificar la visita y hasta prepara el comunicado que no sacaron la semana pasada. "Tal vez esto pueda servir para desviar la atención en plena crisis económica", se esperanzó un asesor libertario.