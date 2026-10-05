Esteban Avilés frena un proyecto de Euclides Bugliotti en Villa Carlos Paz y estalla la guerra por las tierras

La disputa que se generó entre el intendente de Villa Carlos Paz , Esteban Avilés , y el empresario desarrollista Euclides Bugliotti ya no es un secreto escondido en los cajones de los escritorios del Palacio 16 de Julio , sede del gobierno de la “Perla” de las sierras de Córdoba .

El inicio de la beligerancia se puede fijar en el 1 de agosto pasado, cuando el intendente vecinalista pronunció un fuerte discurso en la apertura de sesiones del Concejo de Representantes . Los principales dardos estuvieron dirigidos al sector de los empresarios de la construcción y a sus aliados políticos.

Luego, no tardaron en aparecer nombres propios y uno de ellos fue el de Bugliotti, quien tiene un peso propio en el Círculo Rojo provincial. En declaraciones mediáticas, el “Tati” se quejó en vivo y directo de la falta de atención del intendente Avilés.

“Avilés no me atiende el teléfono”, dijo al streaming de La Voz el empresario al confirmar que el Grupo Dinosaurio adquirió 100 hectáreas en el límite entre las localidades de Villa Carlos Paz , Malagueño y San Nicolás , donde proyecta construir un nuevo parque fotovoltaico de similares características al que su empresa inauguró hace algunas semanas en Deán Funes .

Este sábado, el municipio que comanda Avilés le puso una faja de clausura a una intervención que le atribuyó al Grupo Dinosaurio en el predio ubicado a un costado de la Ruta 20, en el ingreso a la ciudad.

La postura del municipio de Villa Carlos Paz

A través de un comunicado de prensa, Avilés informó que se decidió la suspensión “de forma inmediata” los trabajos de excavación y desmonte realizados en una parcela dentro del Área Protegida 1 (AP1), ubicada en el kilómetro 2,5 de la colectora sur de la Autopista Córdoba-Carlos Paz.

“La infracción quedó al descubierto tras una inspección en el predio, donde se detectó además la presencia de un contenedor perteneciente al Grupo Dinosaurio”, señalaron en el escrito que se difundió a los medios.

El contenedor de Euclides Bugliotti que activó el protocolo de Esteba Avilés

Desde el municipio se planteó que la infracción se constató en torno a las normas que plantean que esa zona forma parte de una Área Protegida Intangible.

La réplica de Euclides Bugliotti

Después de esa acción, Bugliotti fue consultado por este tema y salió al cruce del planteo del Gobierno de Carlos Paz al señalar que se trata de trabajos que están a cargo de la empresa Caminos de las Sierras, concesionaria de la Red de Accesos a Córdoba (RAC). Cabe recordar que la empresa está vinculada al Gobierno provincial.

El empresario desmintió un avance de su empresa en la reserva natural y volvió a cruzar al intendente. Fundamentó que la instalación respondió únicamente a la necesidad de fijar un domicilio legal para inscribir una sociedad comercial.

Euclides Bugliotti, dueño de Grupo Dinosaurio

A su vez, remarcó que el sector donde se ubicó la estructura coincide con el espacio destinado a la construcción de una nueva rotonda sobre la ruta, obra que según indicó será anunciada próximamente por el gobierno de Martín Llaryora para solucionar el nudo vial en el ingreso a la villa serrana.

En esa misma línea, adelantó que de forma complementaria se proyecta la realización de otras dos rotondas a la altura del autódromo Pro Racing.

Caminos de las Sierras, al medio

Sobre el procedimiento municipal que derivó en la colocación de las fajas de clausura, el desarrollista aclaró la localización exacta de la estructura cuestionada.

“El contenedor no lo puse en mi tierra, lo puse en el camino que es tierra de Caminos de las Sierras”, afirmó el empresario durante la conversación radial, al tiempo que explicó la razón técnica del emplazamiento. “Fui a inscribir una sociedad y no me permitieron porque no tengo domicilio. Bueno, fijé domicilio ahí, le puse el contenedor Dinosaurio, Kemia, los teléfonos, todo”, detalló.

Bugliotti argumentó que la clausura resulta insostenible desde el punto de vista legal. “A mí no me clausuró, clausuró a Caminos de las Sierras, porque esa tierra no es mía”, remarcó. Luego añadió con ironía sobre la imposibilidad de ingresar al lugar: “él dice que me ha prohibido a mí la entrada, yo no puedo ni entrar a ver el campo, una barbaridad”.

Desde Caminos de la Sierras evitaron hacer consideraciones sobre este tema.

El historial de Esteban Avilés

El episodio de la clausura al contenedor del Grupo Dinosaurio de Bugliotti responde a un modus operandi político que Avilés ya ha utilizado en repetidas ocasiones: freno normativo, inspección preventiva, clausura administrativa y uso del discurso de la "defensa ambiental" como bandera frente a los empresarios del sector.

Esta gimnasia política tiene varios capítulos emblemáticos en su historial. Uno de los choques más duros se dio con el Grupo Miralejos, donde la municipalidad frenó obras y labró actas por excesos de altura e irregularidades en el registro de alquileres temporarios, escalando la disputa hasta denuncias penales por presuntas presiones empresariales para forzar excepciones.

Esteban Avilés, intendente de Villa Carlos Paz

A su vez, apenas reasumió la intendencia en 2023, Avilés congeló por 12 meses el otorgamiento de permisos para la construcción de nuevos edificios y torres de departamentos mediante la Ordenanza 7001, argumentando la necesidad de evaluar la capacidad de carga hídrica y de servicios de la ciudad frente al reclamo de las cámaras del sector.

A estos antecedentes se suma la reforma previa al Código de Edificación, que recortó fuertemente el tope de alturas permitidas en la zona céntrica e intermedia, limitándolas a esquemas bajos de planta baja y tres pisos.

En la misma línea preventiva, la gestión municipal ha aplicado reiteradas clausuras administrativas y frenos judiciales sobre desmontes y aperturas de calles no autorizadas en las laderas de la sierra y la cuenca del Lago San Roque, consolidando una doctrina de control estricto que utiliza la clausura como principal herramienta de negociación e intervención urbana.