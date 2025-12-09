Córdoba | Punilla

Esteban Avilés vuelve a cotizar: Llaryora y Juez se disputan al intendente que juega libre en Villa Carlos Paz

Mientras evita compromisos y cuida su centralidad, el intendente recibe señales cruzadas del PJ y del juecismo. Lo quieren en sus frentes para 2027.

Letra P | Fernando Agüero
Por Fernando Agüero
Esteban Avilés, intendente de Villa Carlos Paz.

Esteban Avilés, intendente de Villa Carlos Paz.

Foto: La Voz.

Desde hace 14 años, Esteban Avilés es el hombre fuerte de la política de Villa Carlos Paz. Ahora escucha ofertas de varios frentes que miran el gobierno de Córdoba en 2027, incluso Luis Juez, con quien dinamitó todos los puentes en 2015 tras romper con el legislador por Punilla, Walter Gispert, uno de los soldados más fieles del senador.

En junio de 2011 ganó la elección para su primer período como intendente de la ciudad turística más importante de Córdoba sin ser “el caballo del comisario”, que entonces era el radical Carlos Felpeto, a quien la Justicia le negó competir por la re-reelección. Para esa instancia se fue de la UCR y armó Carlos Paz Unido, una alianza entre su grupo interno del partido, el Frente Cívico y la Coalición Cívica.

Quizás por eso el periodismo provincial lo ubicó dentro del juecismo, luego de arrebatarle el poder a su partido de origen en la vidriera turística de Córdoba. Pero todo terminó mal en 2015, después de que el electorado local le dio un triunfo categórico para su segundo mandato, con alrededor del 65% de los votos.

Luis Juez le envía señales a Esteban Avilés

Fue el propio Gispert quien señaló, en un programa de política de la TV carlospacense, que Juez está dispuesto a darle un lugar a Avilés en la gran alianza que pretende conformar La Libertad Avanza en la provincia para ganarle al peronismo en 2027.

Como contó Letra P, el senador tiene un lugar en la mesa política que formó el alfil de Karina Milei y jefe del bloque oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni. Desde esa vidriera, el juecismo ya articula un frente grande pateando la definición de candidaturas bajo el lema de que todo vale para vencer al cordobesismo.

Esto ocurre sin tener en cuenta que, en 2019, el intendente de Carlos Paz se sumó a la lista de legisladores de Juan Schiaretti y, aunque nunca ocupó la banca que obtuvo, presidió la Agencia Córdoba Turismo hasta que en 2023 decidió volver a postularse como intendente.

Pero Juez no es el único que lo quiere dentro de su espacio.

Martín Llaryora, atento

El gobernador Martín Llaryora aceleró en los últimos meses los gestos para recomponer la relación con quien fuera un excolega con el que mantuvo buenos lazos desde su época como intendente de San Francisco, cuando pasaba parte de sus veranos en Carlos Paz.

En el primer año de gestión del sanfrancisqueño en el Panal, dentro del peronismo no le perdonaban a Avilés no haber mostrado una actitud más activa en la campaña electoral y haberse despegado de Schiaretti en las presidenciales. El quiebre se extendió por un largo tiempo e incluyó duras críticas del entorno cercano a Avilés hacia políticas provinciales vinculadas a la seguridad y al saneamiento del lago San Roque.

Después del 26-O, Llaryora activó varias visitas por el interior provincial y una de sus primeras escalas fue el pago chico de Avilés. Hubo anuncios como la creación de la primera Universidad Provincial en la perla de Punilla y recorrieron juntos obras de agua potable que el gobierno de Córdoba y el municipio realizan de manera conjunta. El operativo seducción quedó de manifiesto con la excusa de la gestión.

El escurridizo de Villa Carlos Paz

El cambio de rostro fue sustancial por parte de Avilés. La campaña que derivó en el triunfo de La Libertad Avanza en octubre activó en el Panal, como se conoce al Centro Cívico provincial, un operativo de captación de dirigentes, entre los que el intendente de origen radical resultó ser la figurita difícil.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanAviles/status/1985351822526349338&partner=&hide_thread=false

Hubo actos, presentaciones, convenios, fondos concretos para obras y anuncios rimbombantes. Aun así, “el Esteban” mantuvo la neutralidad, no apoyó abiertamente a ningún candidato y pasó casi inadvertido en la jornada electoral que terminó con el triunfo libertario en Córdoba. En Carlos Paz, por caso, la lista de Javier Milei obtuvo el 51% de los votos.

Falta, pero no tanto, para 2027. Y eso explica que unos y otros apunten sus teleobjetivos hacia la figura del intendente que maneja la política carlospacense desde hace más de una década y que —se sabe— tiene intenciones de que su carrera continúe en Córdoba o en el Congreso.

