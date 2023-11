En LLA aseguran que no hay ninguna interna en el binomio , sino que se trata de una estrategia coordinada para sumar votos en una porción del electorado que suele acompañar al PRO y empezó referenciarse en el estilo clásico y rígido de Villarruel. No es casual que su recorrida porteña haya sido en el barrio de Recoleta.

Las sospechas sobre una crisis en el binomio se acrecentaron porque los flyers de la convocatoria de Villarruel para su caminata del martes tenían un logo propio, que también se lució en la única pancarta que se vio en la esquina de Santa Fe y Callao. Entre las 500 personas que se acercaron no había banderas negras y amarillas, el símbolo libertario.

Sin Milei

Villarruel comenzó su agenda propia después del flojo debate de Milei contra su rival del oficialismo, Sergio Massa. La diputada presenció el evento en la Facultad de Derecho de la UBA y luego del primer intervalo fue a hablar con el candidato, que no lo había pasado nada bien en el bloque incial.

Muy distinta fue la performance de Villarruel en su debate con Rossi una semana antes, cuando logró imponerse con los tonos, golpear al jefe de Gabinete con la gestión del actual gobierno y protegerse de la campaña del miedo. Milei se limitó a defender y terminó preso de la táctica de Massa.

El lunes, la diputada fue la vocera elegida para defender a Milei en los medios y al día siguiente comenzó su itinerario de campaña. En Recoleta, se mostró junto al excandidato a Jefe de Gobierno, Ramiro Marra.

La imagen de la diputada como complemento del economista no es nueva: el realizador Santiago Oría la incluyó en casi todos los spots de campaña, porque considera que atrae al público de adultos mayores que es esquivo a la Libertad Avanza y será clave para el ballotage.

Otra faceta que mostró Villarruel esta semana en las redes sociales fue la de la reivindicación de la soberanía de las Islas Malvinas, una postura que Milei dejó en dudas durante el debate, ante uno de los tantos interrogatorios de Massa. Es una forma de no perder el voto de las familias militares, que en LLA creían tener asegurado. El ministro de Economía fue a buscarlo este miércoles, con un acto de inauguración del inicio de la Campaña Antártica.

Por su agenda propia, la candidata a vice no estuvo en el acto de Rosario el martes ni este miércoles en Ezeiza. Sólo acompañaron a Milei en el escenario su hermana, Karina Milei, y la excandidata a gobernadora bonaerense, Carolina Piparo. Este jueves Villarruel sí se subirá a las tablas en Córdoba y sería una de las oradoras.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FVickyVillarruel%2Fstatus%2F1724889356735844464&partner=&hide_thread=false Hoy en Aeroparque a una mujer defensora de terroristas se le ocurrió que increparme iba a ser acompañado por la multitud. No solo se encontró con que NO me voy a callar, sino que ademas la repudiaron los demás pasajeros. Luego de lo cual estuve sacándome infinidad de fotos con… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 15, 2023

La diputada viajó este miércoles temprano a Córdoba junto a Montenegro y no la pasaron bien en Aeroparque: una mujer la acusó de negar la última dictadura y tuvieron un fuerte intercambio. "A una defensora de terroristas se le ocurrió que increparme", la definió Villarruel en un posteo en sus redes, en el que entendió que la señora creyó que iba a ser "acompañado por la multitud" y no fue así.

"No solo se encontró con que no me voy a callar, sino que además la repudiaron los demás pasajeros. Luego de lo cual estuve sacándome infinidad de fotos con ciudadanos que están hartos de la dictadura K del pensamiento. Se terminó el momento en que nos callamos. Los DDHH son para todos y nadie me va a venir a acusar de cosas que NO son delito ni a pretender silenciarme. Ni a mi ni a ningún argentino", completó la descripción la diputada, antes de embarcar a Córdoba. La espera una agenda de campaña armada solo para ella.