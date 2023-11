Embed Este jueves, desde las 10 hasta las 22 horas, se realizará un corte #total en avenida Yrigoyen, entre Bv. San Juan y Obispo Oro, por el cierre de campaña de "La Libertad Avanza". Este es el esquema de desvíos: — Municipalidad de Córdoba (@MuniCba) November 15, 2023

La fiscalización

Villarruel llegó un día antes del último baile libertario en Córdoba. La razón de su arribo anticipado tiene que ver con la fiscalización, uno de los temas que más preocupan, y ocupan, a los armadores de La Libertad Avanza a lo largo y lo ancho del país de cara a la elección del domingo.

Organización y arenga, fueron las dos características del encuentro que la candidata a vice encabezó reuniendo puntualmente a fiscales cordobeses, que contarán, como en gran parte del país con un refuerzo amarillo en el ballotage del 19 de noviembre.

Según señalan en los tinglados violetas, el trabajo se fue afianzando con el paso del tiempo y la “toma de conciencia” respecto a la necesidad de “dejar todo” ayuda a garantizar la cobertura en el territorio provincial. El encargado de llevar adelante ese proceso es Bornoroni que, según el último cálculo, tiene a disposición a más de 13.000 militantes y voluntarios para poner a trabajar el próximo domingo.

Con esa plantilla, la presencia libertaria estaría garantizada para las 9.097 mesas distribuidas en los 427 municipios y comunas de la provincia estaría casi garantizada. Por eso, el refuerzo amarillo, y en menor medida radical, cobrará un sentido mayor. “Hubo un crecimiento en la participación de fiscales y voluntarios con el paso de las elecciones, por eso confiamos que esta vez todo saldrá de la mejor manera”, dice uno de los principales referentes del espacio en consultado al respecto por Letra P.

La suma de fiscales que en las instancias anteriores cuidaron los votos de Juntos por el Cambio tiene su mayor peso en las localidades más grandes del interior provincial, por ejemplo el departamento Colón, el segundo más grande detrás de la Capital.

En ese territorio cobran importancia dos referentes formados al calor del G25 que supo tener como principal ideólogo al exministro de Transporte de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich. Se trata de dos intendentes electos en algunas de las ciudades de mayor peso en el departamento: Pablo Cornet, en Villa Allende; y Adela Arning, en Mendiolaza.

La participación de la estructura de Dietrich en el proceso electoral viene siendo uno de los grandes temas en debate en el último tiempo, sobre todo a partir del ofrecimiento de Macri a Milei en torno a la fiscalización. En lo que respecta puntualmente a la elección en Córdoba, el visto bueno de Dietrich garantizaría el trabajo de sus alfiles en Colón, que dudarían en mover a la estructura sin la orden del exministro. En LLA lo dan como garantizado.

Con la suma de algunos referentes territoriales del radicalismo, con un perfil mucho más bajo, en la capital y el interior; también habrá mesas custodiadas por dirigentes aliados al macrismo en ciudades de peso como Jesús María y La Calera, la ciudad que comandará Fernando Rambaldi, de Encuentro Vecinal Córdoba, que este martes se sumó a la reunión con Villarruel.

En La Calera, precisamente, se escenifica uno de los "ruidos" que complica la organización en varios puntos del país. Sucede que en Juntos por La Calera, el espacio que ganó las últimas elecciones y que se prepara para "prestar servicio a la fiscalización libertaria", anticipan que su trabajo no se coordinará con la estructura local que se referencia en Mauricio Pereyra. Se trata de un dirigente que identifican como "un kirchnerista solapado", que actualmente se encuadra detrás de la candidatura de Milei pero que, según señalan, "no representa a los ideales de LLA". En el plano local, advierten, "es un tema muy sensible, que no tiene que ver con la rosca política sino con los valores que nos comprometimos a defender frente a nuestros vecinos".