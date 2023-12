Los partidos provinciales fueron la presa más difícil, porque los representantes deben hablar con sus jefes antes de tomar decisiones. La vicepresidenta apostó a Unidad Federal, el bloque de Alejandra Vigo, la esposa de Juan Schiaretti. Logró que se anexara a su bancada la rionegrina Mónica Silva, cercana al mandatario de su provincia Alberto Weretilneck, uno de los que más apostó por Sergio Massa. Antes, Villarruel y Montenegro cerraron los acuerdos con las duplas de Misiones y Santa Cruz. Fueron los primeros en ingresar al recinto.

En sus esquemas también estaba acordar con Unión por la Patria: la semana pasada le ofrecieron a Mayans la vicepresidencia (que quedó acéfala) y la prosecretaría parlamentaria. El formoseño no aceptó y prefirió tensar la cuerda hasta el final. En UP dicen que era el mejor camino, porque los grupos internos no le hubieran permitido unificar criterios. Los gobernadores no quieren romper con Milei tan pronto y el kirchnerismo prefiere no participar de ninguna negociación.

El PRO fue el último bloque en elegir autoridades, aunque este lunes Villarruel nombró a su jefe, Luis Juez, como consejero de la Magistratura. Cumplió un fallo de la Corte, pero fue posible por ayuda de un radical como Juan Tunessi, quien fue prosecretario parlamentario hasta este miércoles. Que el partido de Mauricio Macri no tenga un rol central también fue un mérito de Villarruel, porque es la fuerza que más chances tiene de acompañar los proyectos de Milei. Con los demás espacios, la abogada ya fue advertida que deberá negociar cada proyecto.

Ley por ley

Villarruel celebró el triunfo este miércoles, pero supo durante la sesión que no podrá dormir en los laureles. Los bloques que la ayudaron a construir una mayoría le advirtieron, de a uno, que debatirán cada proyecto de cero. No habrá "grupo motosierra", como definió la kirchnerista Juliana Di Tullio a la mayoría que dominó la sesión. Al menos dos proyectos de ley podrían ingresar al Senado la semana próxima: la reforma del Estado y las desregulaciones.

La vicepresidenta deberá negociar los votos para cada uno de ellos. "Estos 39 senadores vamos a discutir lo que haya que discutir. Pero vamos a reunir las comisiones cuando haya que reunirlas", anticipó el radical Pablo Blanco. No fue un mal mensaje para Villarruel, que, si se cumple lo que dijo el fueguino, al menos podrá garantizar los debates.

El jefe del PRO, Juez, también aclaró que forma parte de LLA, pero no descartó que la unidad antiperonista se sostenga. "Jamás se habló de cómo se van a votar los temas. Es una mayoría plural en un Senado que siempre funcionó como una mayoría automática".

La dupla de santacruceños advirtieron que no será tan sencillo que vuelvan a ayudar a Villarruel. "Junto a (su compañera) la senadora Natalia Gadano vamos a ser los primeros en defender nuestra provincia. Lo de hoy es una cuestión de gobernabilidad, que cualquier presidente que llega, la necesita", sostuvo José Carambia. La vicepresidenta volverá a llamarlo. Es su principal tarea.