Los partidos provinciales le piden a Martín Menem modificar el sistema de reparto de comisiones

Los partidos locales son los principales perjudicados, aun cuando se trata de los socios habituales de los gobiernos. De hecho, antes de la sesión iba a conformarse un interbloque entre dos flamantes bancadas: Hacemos Nuestro País (integrada por cinco referentes de Córdoba, el bonaerense Florencio Randazzo y la dupla socialista de Santa Fe) e Innovación Federal (compuesta por tres de Salta, tres de Misiones y un neuquino).

La fusión tenía como objetivo sumar lugares en las comisiones, pero con el sistema aprobado en la asamblea perdió sentido. Más rezagada quedó la dupla de santacruceños que responde al gobernador, Claudio Vidal, y también está en la mira de LLA para sumar votos.

Los planteos

Durante el fin de semana, Menem recibió advertencias de sus posibles aliados parlamentarios sobre la dificultad que tendrá para avanzar con los proyectos que pida Milei sin una mayoría segura en las comisiones.

Le propusieron ignorar el sistema de distribución votado en la sesión y aplicar a rajatabla el artículo 105 del reglamento, que faculta a la presidencia de la Cámara a definir los integrantes en las comisiones "en lo posible, en forma que los sectores políticos estén representados en la misma proporción que en el seno de la Cámara". No habla de bloques ni de interbloques.

Después de la sesión, Menem no creía que había sido perjudicado. Consideraba que la mayoría, en definitiva, se consigue en el recinto. Los referentes de Córdoba fueron los más enfáticos en explicarle que si se reparten las comisiones con el cálculo aprobado, muchos proyectos del Gobierno nunca llegarán a recinto.

"Una alianza ocasional entre el kirchnerismo y otro sector podría bloquear los dictámenes y nosotros no vamos a estar en las comisiones para ayudar", explicó a Letra P uno de los cordobeses que habló con Menem. También hubo reclamos de la alianza que componen misioneros, rionegrinos y salteños.

Otro diputado de un bloque chico que integró JxC le acercó al presidente de la Cámara baja y entregó un bosquejo con 150 votos posibles (21 por encima del cuórum) para aprobar proyectos del Poder Ejecutivo que garanticen gobernabilidad.

En la cuenta sólo están excluidos votos de UP que no responden a gobernadores, la izquierda, el socialismo y no mucho más. "Cualquier alianza que hagas tiene que ser con estos votos", le explicó al riojano, quien en estos días definirá si toma en cuenta el reclamo de sus posibles aliados. Por si acaso, aún no armó ninguna comisión.