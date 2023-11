El presidente electo Javier Milei quiere aprobar un paquete de leyes económicas en el verano y encontró una oferta para abrir los recintos: el senador Juan Carlos Romero , junto a los diputados Emilio Monzó y Miguel Pichetto , iniciaron las gestiones para armar bloques en ambas Cámaras que lo ayuden a llegar al cuórum en los respectivos recintos. Las bancadas se llamarán "Centro democrático" e intentan reclutar a representantes de gobernadores de JxC, peronistas no kirchneristas, partidos locales y figuras del PRO cercanas a Horacio Rodríguez Larreta .

El plan que ejecutan junto a Monzó tiene un capítulo difícil , que se negociará los próximos días: sumar radicales cercanos a los gobernadores de esa fuerza, que este miércoles firmaron un comunicado con el resto de los colegas de JxC, en el que se comprometen a no obstaculizar a Milei. No es una posición unánime en el partido centenario porque su actual presidente, Gerardo Morales , y su posible sucesor, Martín Lousteau , mantienen la resistencia contra Milei y tienen votos propios en ambas Cámaras.

El objetivo de máxima de Romero y Monzó es incorporar votos de gobernadores peronistas que no tengan interés en mantenerse belicosos con el presidente, al menos en los primeros meses de gestión. Anotan en esta lista posibles aliados de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja. Son las provincias que también aportaron votos a Mauricio Macri durante su presidencia.

En cualquier caso, el objetivo de los centristas es alcanzar una mayoría en ambos recintos el 10 de diciembre, que garantice la designación de autoridades en ambas Cámaras y en las comisiones. "El plan es aislar al kirchnerismo, que no pueda nombrar ni a un director", reconoció a Letra P uno de los negociadores.

En Senado, ajustado

En la previa del ballotage, Unión por la Patria había reunido 35 votos propios en el Senado, dos menos que necesario para el cuórum, la chance de agregar hasta seis aliados de partidos provinciales y la expectativa de reclutar algunos de los siete miembros de La Libertad Avanza. Una mayoría holgada, cercana a los dos tercios.

La victoria de Milei cambió el escenario. El actual oficialismo ya no podría garantizar el retorno de dos senadores que abandonaron esa bancada en febrero: el correntino Carlos Espínola y el entrerriano Edgardo Kueider.

Milei, por gestión de Macri, había sumado antes del ballotage cinco aliados del PRO, uno de ellos Romero. Su bancada sólo tiene siete miembros. Dos senadoras del partido amarillo se resistieron a firmar por su cercanía a Larreta: Guadalupe Tagliaferri y Victoria Huala. Ambas están anotadas en el borrador del bloque de centro, junto a Espínola, Kueider y la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti. Este trío comparte el bloque Unidad Federal, que se quebró después de las primarias, pero seguiría funcionando.

También están anotados como posibles incorporaciones del espacio de centro los cuatro miembros de Cambia Federal, un bloque que integra JxC. Se trata de Romero, las chubutenses Edith Terenzi y Andrea Cristina (reemplaza al gobernador electo Ignacio Torres) y la neuquina Lucila Crexell, quien la semana pasada había anunciado su respaldo a Massa. El plan de los centristas es coordinar 37 votos y excluir a Unión por la Patria (o como se llame) en la definición de autoridades el 10 de diciembre, entre ellas la presidencia provisional, el segundo cargo en importancia del Senado y la línea sucesoria presidencial. La mayoría también serviría para repartir los cargos en las comisiones, que se eligen en febrero.

"Tenemos que lograr apartar al kirchnerismo para repartir poder. Después, en cada ley tendremos que negociar mayorías", es el discurso de los negociadores del centro. Es un desafío difícil, porque antes necesitan incluir a todos los partidos provinciales que gobiernan (Misiones, Río Negro y Santa Cruz) y a los 13 miembros que tendrá la UCR.

Hay cuatro radicales que no será fácil ablandar: Martín Lousteau y Flavio Fama (que pertenecen a Evolución radical); Pablo Blanco y Sergio Kroneberger, cercanos a Morales. El resto tiene cercanía a gobernadores que este miércoles se sumaron al comunicado de mandatarios de JxC que dejó abierta la puerta de un pacto de gobernabilidad.

Si en la UCR no ceden, Milei necesitará de al menos un voto del actual oficialismo para abrir el Senado. Las miradas están puestas en los delegados de gobernadores como Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Este último tal vez no pueda aportar el voto de Juan Manzur, rival en la interna tucumana. No será fácil que aporte sus votos el formoseño Gildo Insfrán. Y quizá no sea necesario.

La rosca en Diputados

Monzó articula el bloque de centro en Diputados junto a Pichetto, a quien el lunes Milei le auguró "un lugar importante en la Cámara". Se entendió que podía ser candidato a presidirla, pero luego esa posibilidad perdió fuerza. En la Cámara baja, el bloque de centro tiene la misión de contener a nueve de miembros del PRO identificados con Larreta, con referentes parlamentarios como Silvia Lospennato.

También se sumarían los representantes de gobernadores de Juntos por el Cambio, como Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan) y Torres (Chubut). La apuesta es incorporar también a los cuatro representantes del oficialismo cordobés y su socio Florencio Randazzo, quien suspendió las conversaciones para gestionar con Milei la presidencia de la Cámara. Se la disputa con Cristian Ritondo (PRO) y con Pichetto.

Como en el Senado, el reto más difícil del bloque de centro en Diputados es ablandar radicales. Como explicó Letra P, Morales y Lousteau dominan la mayoría de esa bancada (que tendrá 35 miembros) y quieren como presidente a Facundo Manes. Sólo podrían ayudar a Milei los referentes de provincias que gobiernan radicales, como Mendoza, Corrientes y Chaco. No son muchos.

Miliei tiene 38 votos propios en Diputados y agrega 40 del PRO que ya le brindaron su apoyo. UP tiene 105 miembros y está lejos del cuórum, que es de 129. Varios de sus integrantes, además, responden a gobernadores que pueden estar interesados en hablar con el presidente. En el bloque del centro los reciben con los brazos abiertos. De eso se trata.