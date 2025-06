Crisis en el Senado: Victoria Villarruel recibió la renuncia del secretario administrativo y no tiene sucesor

“Ella tiene las atribuciones y puede manejar la administración”, explicaron a Letra P voceros de la titular de la cámara alta, quien por ahora no tiene definido un aspirante para suceder al cordobés.

Viramonte Olmos confirmó a Letra P su decisión de renunciar hace 15 días, pero recién este viernes la vice recibió formalmente su dimisión. “No cuento con las facultades necesarias para el ejercicio del cargo que me fuera conferido. Razones de decoro y de ética republicana me impiden permanecer”, señaló en el texto de su salida, que deberá ser considerado en la próxima sesión.

En la oposición no salen del asombro, porque fue Villarruel quien pidió por Viramonte Olmos desde octubre, cuando su antecesora, María Laura Izzo, presentó la renuncia y esperó hasta marzo para que sea tratada. El 24 de febrero, el cordobés no pudo reemplazarla porque la sesión preparatoria no tuvo cuórum.