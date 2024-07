Victoria Villarruel presidenta: sin oficina en la Casa Rosada, ejercerá el interinato desde el Senado

No es un detalle menor, aunque en el entorno de la vicepresidenta prefieren minimizarlo. Gabriela Michetti , quien ejerció la segunda magistratura sin conflicto con Mauricio Macri , tenía habilitado un despacho en Balcarce 50 para asistir cuando quisiera y, sobre todo, los días en que permanecía con la firma presidencial.

Cristina Fernández de Kirchner prefirió no ocupar esa oficina para no ser acusada de complotar contra Alberto Fernández. Villarruel nunca recibió la propuesta de acondicionar algún despacho cercano al de Milei. No está en sus planes reclamarlo.