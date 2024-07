Toto Caputo, en La Rural: "Nos gustaría bajar retenciones, pero primero necesitamos superávit fiscal"

Live Blog Post

Paoltroni: "Milei está rodeado de obsecuentes"

El senador oficialista Francisco Paoltroni reiteró este martes sus críticas a la interna entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel y advirtió que el jefe de Estado “está rodeado de obsecuentes” tras echar "a toda persona" con la que no está de acuerdo.

“Villarruel no es obsecuente y está mal ir en contra de ella. No hay nada más alejado de las ideas liberales. En política, es poco común decir lo que pensás de manera transparente y yo siempre digo lo que creo. La palabra es uno de los mayores valores que me representa", aseveró el formoseño en radio Splendid.