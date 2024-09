Victoria Villarruel busca postergar la sesión del jueves para evitar derrotas después de un triunfo de Menem

Cómo explicó LetraP , el Gobierno no tiene mayoría para aprobar el DNU que aumenta en 100 mil millones de pesos los fondos reservados de la SIDE y está más lejos aún de evitar la sanción del proyecto que aumenta el presupuesto universitario. Pero tampoco está cerrado el proyecto de boleta única , aun con los cambios propuestos por el Ejecutivo, debido a que en la UCR no hay acuerdo sobre el diseño.

Los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco) no tienen este sistema en sus provincias y no están decididos a tener que implementarlo para las boletas nacionales, sobre todo porque la última versión incluye la opción de votar boleta completa.

Los caminos de Victoria Villarruel

La sesión del jueves está citada por acta de la reunión de labor parlamentaria, cuando los jefes de los bloques optaron por convocarla. Villarruel quedó atrapada por la interna radical. Martín Lousteau, decidido a votar con UP sobre la SIDE y presupuesto universitario, exigió tratar estos temas junto a Boleta Única, que precisa de su apoyo para ser aprobado.

Condicionada, la vicepresidenta demoró ocho días la sesión, pero la fijó como una reunión ordinaria, por lo que no será fácil desecharla. De hecho, en el radicalismo y en partidos provinciales consultados por Letra P negaban gestiones para la postergación, que sí admitían en La Libertad Avanza.

La versión más fuerte era de un diálogo de emisarios de la vice con referentes de Unión por la Patria, que el jueves tendrá dos ausencias: Silvina Larraburu (por enfermedad) y Lucía Corpacci, por un viaje, que UP no pueden explicar.

No evitan especulaciones sobre el diálogo frecuente que hay entre la Rosada y el gobernador catamarqueño Raúl Jalil, supuestamente enfrentado a su antecesora. En UP no confirman la ausencia del santiagueño Gerardo Montenegro, cercano al gobernador Gerardo Zamora. Era otro otro de los rumores. Aseguran que sí estará el chaqueño Antonio Rodas.

En el oficialismo aseguran que podrían haber más faltazos peronistas. Tal vez haya alguna maniobra para lograrlo.

Fuentes del peronismo negaron que hayan participado de gestiones con el oficialismo para postergar la sesión. Aclararon que los faltazos en las reuniones de comisión de estas semanas se debió a decisiones estratégicas. "Vamos a bajar a sesionar. Nosotros no tenemos que garantizar mayoría", aseguraron.

UP podrá aportar 31 votos y necesita seis para voltear el DNU de la SIDE. Lousteau dice que está convencido de llegar con propios, partidos provinciales y el exlibertario Francisco Paoltroni. En Presupuesto universitario, los votos para la sanción están sobrados.

La salida

Cerca de Villarruel se mostraban herméticos. "Siempre negociamos", repetían ante la consulta sobre una posible postergación de la sesión. Otras fuentes de la cámara alta advertían que no será fácil llegar a un acuerdo para levantar la reunión, porque esta vez tiene acta con fecha y hora.

La vicepresidente esperará este miércoles para tomar una decisión, con un ojo puesto en lo que pase en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno puede tener tal vez su victoria más grande este año en el Congreso, con la incorporación de un grupo de radicales como aliados fijos.

En el Senado también el radicalismo está dividido entre dialoguistas y díscolos, siendo los primeros los cercanos a los gobernadores y los últimos con cargos partidarios, como Lousteau (Presidente del comité nacional) y Maximiliano Abad (UCR). Tal vez no es momento de exponer su interna en una sesión. Será parte de la discusión que viene.