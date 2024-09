Boleta única, SIDE y universidades: Victoria Villarruel postergó una semana la sesión y pide ayuda a Milei

Otro grupo del bloque UCR, liderado por Martín Lousteau, no acepta sesionar si no se trata el DNU de la SIDE y el presupuesto universitario, temas que la vicepresidenta no quería discutir esta semana junto a la boleta única, para no tener que poner la cara de una derrota.

En ese escenario, Villarruel no tuvo otra opción que postergar la sesión para el jueves próximo a las 12 y usar la semana para negociar. La convocatoria quedó plasmada en el acta de labor parlamentaria y no sería necesario un decreto de la vicepresidenta.

En el entorno de la titular del Senado aseguran que aprovecharán estos días para pedir auxilio a la Casa Rosada, hacer el último esfuerzo para evitar las dos derrotas seguras e impedir el papelón de un tercer fracaso. "Desde enero, queremos aprobar BUP, estamos cerca y necesitamos los retoques finales", plantearon.

Victoria Villarruel y la UCR

En la UCR, para variar, había un cúmulo de versiones sobre la postergación de la sesión y sobraban quejas a Vischi. Hay quienes sospechaban de un acuerdo suyo con el Gobierno para darle tiempo.

La reunión de labor parlamentaria fue breve y la decisión de postergar la sesión tuvo respaldo de los partidos provinciales, quienes aportaban otro dato: las manifestaciones que había convocadas para este jueves habían logrado inquietar a Villarruel, que estaba obligada a pedir seguridad.

La situación no variaría la semana próxima, pero habrá tiempo para organizarse. Villarruel espera un mayor involucramiento del Poder Ejecutivo en estos días. "Si tenemos que perder, perdemos", desafían. En BUP, una opción es que haya empate en 36 y que el proyecto vuelva a comisión.

Con el DNU de la SIDE hay mayoría para el rechazo -que significaría su eliminación- y para evitarlo Milei podría retomar la negociación con la oposición o derogarlo por su cuenta. Es lo que pide Villarruel. No la idea de Milei, quien prefiere culpar a la oposición de quedarse sin esa herramienta.

Respuesta peronista

El Interbloque de Unión por la Patria no aceptó la postergación de la sesión y anunció que estará este jueves a las 14 en el recinto, se abra o no. "Le reclamamos a la Secretaría parlamentaria que garantice el funcionamiento del recinto para tratar el Financiamiento Universitario y el DNU de los Fondos de La SIDE", señalaron en un comunicado.

"Esperamos poder contar con la presencia de los otros bloques para poder darles repuesta a todos las universidades del país y ponele un punto final al despilfarro que hizo este gobierno con los fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia", agregó la bancada conducida por José Mayans.

Entienden que están habilitadas las sesiones ordinarias para miércoles y jueves y debe abrirse el recinto para tratar los temas dictaminados. No es la costumbre del Senado. Villarruel deberá decidir si la cambia.