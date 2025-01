Martín Maquieyra: "En La Pampa hay que hacer una gran alianza mirando a la provincia"

-Es una discusión de varios meses. Debe también definirse el calendario electoral. El presidente lo ha hablado con Macri, es bueno discutir y plantear ideas y que haya un frente común.

-¿Esa hipotética alianza cómo se trasladaría a La Pampa?

-En la provincia tenemos que armar un frente amplio, con La Libertad Avanza, la UCR, Comunidad Organizada y los partidos que coincidan en la mirada crítica hacia la gestión del gobierno provincial. Debe ser un frente lo suficientemente amplio para que no nos ocurra lo de 2023, que quedamos a cinco puntos de ganar la elección. Tiene que hacerse mirando también a 2027, porque hay coincidencias.

-Para la UCR una alianza con LLA asoma compleja, ¿la cree realmente posible?

-No quiero opinar lo que debe hacer la UCR, pero he visto gente del PRO y de la UCR con la intención de unidad, otros tienen distinta mirada. Lo que nos une no debe desecharse. El frente electoral lo tenemos que pensar con ojos pampeanos, no nacionales. Ahí sí va a haber muchas coincidencias. Si pensamos sólo lo nacional, será más difícil.

-Si tuviera que elegir entre seguir con la UCR en Juntos por el Cambio o aliarse a LLA, ¿qué camino preferiría?

-Yo no descartaría la alianza completa… El PRO nacional tiene muchas coincidencias con LLA y trabaja unido. En la provincia hay un interbloque virtual con la UCR, es muy difícil responder. No imagino una cosa sin la otra. Con ambos se puede armar un frente mirando al futuro.

Javier Milei: acuerdos y polémicas

-¿Qué opina del discurso de Milei en Davos?

-Respecto de lo económico mostró logros del primer año de gobierno, la caída de la inflación, el superávit fiscal. Después hubo cuestiones polémicas sobre su mirada del feminismo radical y el femicidio.

-¿Le parece oportuna la propuesta del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de voltear la figura de femicidio?

-Interpreto que es un concepto acertado el del femicidio, busca respaldar al más vulnerable, en este caso a las mujeres víctimas de violencia agravada. No estoy de acuerdo con la nueva propuesta. Después, cómo se aplica en la Justicia es otro análisis. Veremos qué mandan al Congreso, pero no creo que pueda ser derogada.

-El Ejecutivo convocó a extraordinarias, pero sin mencionar el Presupuesto. ¿Esperan aún que lo mande?

-Debe debatirse. Había algún consenso, pero una mayoría no quería sacarlo. El PRO planteó reencauzarlo. Quedaron en evaluarlo. Es importante contar con un presupuesto para el país. Esa senda también le vendría bien al Gobierno. Sería una carta para mostrar.

Reelección, PASO y Ficha Limpia

-¿Va a ser candidato para seguir en Diputados?

-Hay que apostar a perfiles nuevos y jóvenes, chicos y chicas que tengan su oportunidad como la tuve yo. Acompañaré las decisiones del partido, discutiendo, dialogando, pero creo en la renovación. No me veo yendo a una candidatura, veremos cómo se va dilucidando todo.

-¿Está definida su posición respecto de los proyectos de Ficha Limpia y la eliminacion de las PASO?

-Sobre Ficha Limpia tengo un proyecto que trabajo desde 2020 y esperemos tener cuórum y votarlo. La suspensión o la eliminación de las PASO es un debate a dar. Ante la apatía del electorado, quizá los partidos pueden definir sus candidatos sin financiamiento estatal. Es una discusión válida, no sólo para esta elección. Y esa reforma debe tener un amplio consenso.

-¿Aún es posible que se lo designe en el directorio de YPF?

-El Gobierno había planteado la idea y podía darse en el marco de un acuerdo, quedó supeditado a eso. No se ha vuelto a hablar. Veré si surge la posibilidad.

PRO y LLA: nuevas y viejas caras

-¿Qué relación tiene con Martín Matzkin y Juan Pablo Patterer, que asoman como las nuevas referencias pampeanas de Patricia Bullrich y de Milei?

-Los conozco bien. Con Juan trabajé un tiempo cerca en 2011, en la Ciudad de Buenos Aires. Vueltos a La Pampa los dos compartimos campañas, también por cercanía geográfica. Le va a aportar experiencia a un partido nuevo como LLA y eso es bueno. Con Martín es más reciente la historia, pero hemos compartido mesas de discusión del partido.

-¿Cuál es su relación hoy con quien fue su referencia histórica, Horacio Rodríguez Larreta?

-Tengo muy buen vínculo, sigo hablando asiduamente, nos juntamos de vez en cuando. Está en una construcción propia en la Capital. El vínculo es bueno, verá cuál es su camino. Es una figura importante, con mucha experiencia en gestión, es un cuadro interesante para la política.

-¿Cuáles son los proyectos legislativos más importantes que tiene para este año?

-En las comisiones que me toca tenemos leyes que son importantes sancionar, como la de Energías Renovables, que le da al sector garantías de estabilidad fiscal y tributarias. También la ley del Hidrógeno Verde y la que propicia disminuir las emisiones de mateano, algo que vengo batallando y en lo que estamos cerca de un consenso. Hay algunas otras discusiones que quedaron en el tintero, como la ley de reiterancia de los delitos, juicio en ausencia... Se verá la agenda que plantee el Ejecutivo.