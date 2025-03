CFK cargó contra los diputados peronistas que le dieron "un cheque en blanco" a Milei

Cristina Fernández de Kirchner criticó en duros términos a los diputados peronistas que no votaron junto a su bloque en la sesión del miércoles en la que se aprobó la cámara baja blindó el DNU con el que Javier Milei intenta sellar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ).

"También tenemos que mirar un poquito en casa cómo andamos, no no solamente mirar otras fuerzas políticas, sería deshonesto", arrancó la presidenta del PJ nacional, a modo de autocrítica. "Si los diputados peronistas de Catamarca, Tucumán, los diputados peronistas que fueron con Sergio Massa en la boleta en Misiones, Y los de Salta hubieran votado junto al peronismo y las otras fuerzas políticas, este cheque en blanco no existiría", afirmó.