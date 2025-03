Mientras rasca la olla del BCRA para contener al dólar, Toto Caputo quema divisas en autos importados

China vende, fabricantes locales bancan

La Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) venía reclamando que los dejen importar sin aranceles en el contexto de los proyectos para el desarrollo de la electromovilidad que se habían insinuado en gobiernos anteriores.

“La ventaja de la medida para la industria automotriz es que genera y promueve un mercado de autos electrificados que, de otro modo, no se podría concretar por lo caro que son en los países de origen y por la suma del arancel del 35%”, explicaron a Letra P fuentes de ADEFA.

“El volumen de autos va a generar que se invierta en infraestructura como redes de carga, capacitación personal, concesionarias, etc.”, aventuraron.

Ante la pregunta sobre si la llegada de autos chinos con beneficios arancelarios no atentaba contra los pocos autos que se fabrican en el país con trabajadores locales, la voz de ADEFA respondió: “Es mayor competencia en general, pero por el tipo de producto, autos híbridos o eléctricos, en el mismo segmento de vehículos, los importados deberían ser más caros por sus avances tecnológicos”.

Desarrollo industrial en el modelo Javier Milei

Dos expertos de la industria automotriz alertaron sobre los problemas que conlleva importar autos baratos desde China.

Un economista, que asesora al sector automotriz, detalló: “Lo veo mal porque no tiene ninguna estrategia industrial atrás. No es un punto de partida para que el país se inserte en la electromovilidad. El gobierno va a gastar u$s 800 millones por año, como si les sobrasen” y advirtió que “el problema es que no hay muchas fábricas radicadas en Argentina que tengan producto a ese precio”.

“La contra es que los chinos se van a hacer un festín con los 25 mil autos que les dieron y van a competir con los locales, pero sobre todo con los brasileños que son los más baratos del mercado", planteó ante la consulta de Letra P.

El otro especialista del sector automotriz, que estuvo al frente de una terminal radicada en Argentina y que apoya a Milei, le aseguró a este medio que “la medida no es buena”.

“Así no se va a desarrollar la industria eléctrica en el país. Está bien pensar en los autos baratos, pero quién piensa en la industria instalada en Argentina y en cómo aumentar la exportación propia, no cuántos autos puedo traer de afuera”, diferenció.

“Qué plan hay para la matriz industrial argentina. Los impuestos siguen pesando, al menos el 50% del precio de un auto. Fabricar en Argentina es un 30% más caro que en Brasil y un 60% más caro que en México, y no tiene que relación con el costo laboral solamente”, agregó.

Híbridos eléctricos autos importación china Toto Caputo entrega dólares para importar autos híbridos y eléctricos baratos

Ambos expertos remitieron a la experiencia de Brasil, que también abrió la importación con baja de aranceles y la importación de autos chinos les aumentó un 30% y les está copando el mercado interno, al punto que la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos de Motor (Anfavea) le pidió al presidente Lula da Silva que corte el ingreso de autos chinos.

Brasil abrió la importación de eléctricos chinos, le tomaron el 10% del mercado del país vecinos, donde ya se radicaron para fabricar dos gigantes chinas como BYD CO y Great Wall Motor.

La electromovilidad perdida

La medida dispuesta por Caputo también implica pensar que Argentina no tiene en su territorio infraestructura, por ejemplo, para la recarga de los vehículos. También en la profundización del déficit de la balanza comercial y la no inserción de la industria nacional en la carrera por la electromovilidad, cuando en el país hay litio y cobre y 11 terminales instaladas.

En 2021, el entonces presidente Alberto Fernández y su ministro Matías Kulfas presentaron el Proyecto de Ley de Promoción de la Movilidad Sustentable con el apoyo de toda la cadena de producción.

El proyecto nunca se trató en el Congreso y fue criticado por que expertos del área que consideraron que era “muy corto” el plazo de compromiso para dejar de fabricar autos a combustión interna.

La iniciativa establecía como límite 2041 y el propio peronismo le marcó que en Vaca Muerta existen reservas de combustibles fósiles para 170 años de consumo interno.