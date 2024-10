Universidades: sin los votos para blindar un veto, Javier Milei lanza una ofensiva contra Macri

En el oficialismo anticipan fuerte presión al PRO para que ayude a sostener en Diputados el veto que el Presidente firmaría este jueves. Sin la ayuda del bloque amarillo, en la Casa Rosada admiten que no pueden evitar una derrota y analizan la posibilidad de judicializar el tema .

Como explicó Letra P , sin la ayuda confirmada de IF, para sostener un veto a la ley de presupuesto universitario el oficialismo necesita volver a tener la ayuda del quinteto radical y de al menos los 34 miembros del PRO que en agosto votaron en contra del proyecto finalmente sancionado. Como Macri aún no se pronunció, Milei está dispuesto a pedirle explicaciones.

El dilema de Javier Milei

En el bloque PRO de Diputados no están convencidos de acompañar el veto a la ley de presupuesto universitario, sin antes saber que su aporte alcanzará para sostenerlo y cómo Milei tienw previsto cerrar el conflicto salarial. Temen una escalada que termine de erosionar la alicaida imagen del partido.

Como explicó Letra P, esa fue la conversación que tuvieron los referentes de los bloques PRO de ambas cámaras, en la reunión que tuvieron el jueves de la semana pasada.

"No vamos a inmolarnos sin la seguridad de poder salir bien parados de la sesión. Queremos los 86 nombres dispuestos a rechazar el veto escritos", confirmó a Letra P una fuente de la bancada que preside Cristian Ritondo. En agosto, sólo 77 representantes de Diputados se sentaron a votar en contra del proyecto. Como Innovación Federal difícilmente se exprese públicamente, Milei necesita un apoyo institucional del PRO para tener alguna chance de no anotarse otra derrota, que trasladaría el debate al Senado, dónde la fusión de UP y UCR alcanza con facilidad la mayoría simple.

Si ambas cámaras del Congreso rechazan el veto, Milei debería promulgar la ley e indexar los gastos administrativos y los salarios de la universidades a la inflación. Es antes de dar ese paso cuando prevé judicializar la discusión, un recurso que iba a usar si no podía sostener el veto de la reforma previsonal.

Este miércoles, previo a la sesión, en el oficialismo y en la UCR aseguraban tener los votos de los partidos provinciales. Los libertarios creen que será una moneda de cambio por avalar la eliminación del casillero para elegir lista completa en el diseño definitivo de la boleta única.

Marcha Universitaria 2.jpg La comunidad universitaria, la oposición y los sindicatos marchan contra el veto presidencial al financiamiento educativo y por una recomposición salarial (Foto: NA)

En el radicalismo, en cambio, están seguros de que los gobernadores no harán un buen negocio enfrentándose a las universidades locales. Además, especulan con que tampoco acompañarán el veto otros aliados habituales del oficialismo, como el trío que responde al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, o la dupla que controla el mandatario sanjuanino, Marcelo Orrego.

Quienes llevan las cuentas en Diputados dicen necesitar al menos los 34 votos que tuvo el PRO en contra del proyecto de presupuesto universitario en agosto, cuando dejaron su banca vacía los larretistas Álvaro González y Héctor Baldassi; Emmanuel Bianchetti y Sabina Ajmechet.

Define Macri

"Si Macri da libertad de acción no hay chance de evitar la sanción de la ley. Pero se rompen todos los acuerdos", advierten en La Libertad Avanza.

La propuesta del oficialismo para ratificar aliados es que las partidas para las universidades se discutirán en el proyecto de presupuesto 2025. Aseguran que la asignación es cuatro veces mayor a la de 2023 pero como se crearon casas de estudios nuevas, hay una caída proporcional. La discusión salarial es más compleja: Milei quiere repetir el ajuste que tuvo el resto de la administración pública.

La presión a Macri se debe a que la mayoría de la bancada amarilla demostró fidelidad a su conducción. Patricia Bullrich no cuenta más de cinco fieles: Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado, Patria Vázquez, Silvana Giúdice y Gerardo Milman. En menor medida, puede ayudar Fernando Iglesias.

Por si fuera poco, como explicó Letra P, la última reunión de la mesa política entre LLA y el PRO, realizada el lunes en la Casa Rosada, no terminó nada bien: Ritondo le reprochó a Lisandro Catalán (viceministro del Interior) y a Federico Sturzenegger (ministro de Modernización) las acusaciones sobre un presunto pacto entre macrismo y el kirchnerismo para aprobar el Código de Ordenamiento Urbano de la Ciudad. Bullrich se había sumado a las acusaciones y Macri le respondió por la red X.

Ante la reacción de Ritondo, los funcionarios no tuvieron respuesta y la reunión no pudo seguir. El incidente pareció el inicio de la campaña electoral, en la que el PRO y LLA tensarán en cada una de las provincias, como parte de una negociación de posibles alianzas.

En ese contexto, no está claro si Macri quiere ayudar a Milei cargándose el conflicto universitario sobre sus hombros. Durante su gestión, tuvo una fuerte marcha en 2018 por un reclamo salarial que pudo resolver. En su tropa de Diputados hay quienes tienen contacto con las universidades de sus provincias y sólo sostendrán el veto si no logran resistir la presión de el expresidente. Sería el caso de los representantes por Santa Fe.

Este miércoles, el expresidente celebró en sus redes sociales la sanción del proyecto para aplicar la boleta única y felicitó al Gobierno. Los libertarios esperan un gesto similar en las próximas horas. Lo necesitan.