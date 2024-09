Presupuesto universitario: el PRO no quiere quedar pegado a una derrota y evalúa no acompañar el veto

Miembros de los bloques del PRO. Evalúan no aceptar el veto a ley que aumenta el presupuesto a las universidades.

NO HAY PLATA

El tema dominó la primera parte del encuentro y el diagnóstico no fue el mejor para la Casa Rosada. Algunos diputados que dijeron haber pagado el costo del veto a la reforma jubilatoria y añadieron que no estaban dispuestos a quedar enfrentados esta vez con las universidades de sus provincias, sin siquiera recibir un beneficio a cambio.

"Cuando se trató en Diputados votamos en contra, la UCR a favor y luego le dejaron poner al rector a de la Universidad de Río Tercero (al jefe del bloque radical Rodrigo ) De Loredo ", dijo un diputado en la reunión. Otro legislador, oriundo de una provincia agrícola, planteó que si la marcha del miércoles es masiva, otros aliados del Gobierno podrían correrse y tal vez no sea posible alcanzar un tercio.

En este escenario, los referentes del PRO concluyeron en pedirle al Gobierno que antes de reclamar su respaldo para sostener el veto, tenga claro que hay 86 votos dispuestos a evitar los dos tercios. De mínima, en el PRO hay algunos que no estarán para ayudar a la administración libertaria y, por lo tanto, sería necesario que la Casa Rosada consiga más radicales para no perder.

Si bien el quinteto que sostuvo el veto a la reforma previsional expresó que acompañaría al Gobierno, la eliminación de la ley de presupuesto universitario y la presión social puede hacerlos revisar la posición. Se descarta que esta vez no estarán los ocho de Innovación Federal y, si los radicales se alinean en contra, el oficialismo puede quedar complicado. Si el veto se rechaza en Diputados, la discusión se muda al Senado.

Ante esa situación, en el bloque PRO dejaron el camino abierto para cualquier definición, sobre todo porque algunos macristas del Senado votaron a favor de la ley de presupuesto universitario y, por lo tanto, no es simpático para los diputados de esa fuerza quedar como los artífices del ajuste en las casas de altos estudios.

"No nos sirve más ser aliados automáticos si sólo capitalizamos las derrotas. El Gobierno tiene que resolver el tema salarial con las universidades de una vez", sostuvo ante Letra P otro de los diputados que estuvo en la reunión.

En el encuentro también se tocaron dos temas que tensionan la relación del PRO con el Gobierno: las escasas partidas a provincias administradas por gobernadores propios y la decisión, tomada el lunes, de no acompañar una reforma de la ley de asociaciones sindicales.

Guillermo Francos avisó a la comitiva de diputados del PRO, en la reunión de coordinación que se hace en la Casa Rosada, que preferían no dar todas la batallas juntas contra la CGT. Al día siguiente no quisieron firmar el dictamen y se cayó. El bloque liderado por Ritondo tuvo que enviar un comunicado para aclarar que no formaron parte de la maniobra.

"Ni siquiera nos advirtieron con tiempo. En muchos casos no tenemos interlocutores claros y quedamos a ciegas", se escuchó en la reunión. Sobre el Presupuesto, en la reunión se expresó la bronca porque provincias como La Rioja, con el gobernador Ricardo Quintela enfrentado al Gobierno, tiene más fondos discrecionales asignados que Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio.

Fue por eso que se decidió que la próxima reunión de ambos bloques PRO tenga la presencia de Frigerio y del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para que enumeren los reclamos sobre el Presupuesto. En la Ciudad, Jorge Macri pide que el aumento de coparticipación, dispuesto en un fallo de la Corte en 2022, aparezca como giro automático y no discrecional.

Según el diagnóstico de los economistas Nicolás Dujovne y Hernán Lacunza, que expusieron ante el bloque de Diputados el martes, Milei subestimó datos de inflación para retener fondos y girarlos a gusto durante la campaña. No se la quieren dejar pasar.