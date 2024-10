Universidades: Javier Milei no tiene asegurados los votos para sostener un veto

La cuenta no debería complicarse si se tiene en cuenta la votación de agosto, cuando el proyecto fue aprobado con 143 votos a favor y 77 en contra. Para estar tranquilo, Milei necesita sumar nueve voluntades, que debería reunir con aliados ausentes y la conversión de los cinco radicales que hace un mes avalaron el veto a la reforma previsional.

Como contó Letra P , el volumen de la marcha podría acobardar aliados y dejar a Milei cerca de una derrota histórica. En la Casa Rosada le temen más a ese traspié que al costo económico (de 0,14% del PBI). En el PRO hay deserciones y el resto no descarta rechazar el veto si el Presidente no tiene garantías de reunir los 87 votos.

La plata de las universidades

En este escenario, la diputada radical Danya Tavela, autora del proyecto, no quiere demorar la convocatoria a la sesión para tratar el veto para el que el Gobierno tiene tiempo hasta el jueves. Planea citar el miércoles o jueves de la semana próxima.

Ya hay bromas en el Congreso sobre algunos referentes de La Libertad Avanza (LLA) que tienen viajes programados y ayudarán con su ausencia. Para rechazar un veto se requiere el apoyo de dos terceras partes de los presentes en el recinto, donde hay 257 bancas. Si todas están ocupadas, el número mágico es 172.

Congreso de la Nación.jpg

A la inversa, un Gobierno necesita 86 manos arriba para que el veto quede firme. Es por eso que los 87 miembros de Diputados que fueron invitados a la quinta de Olivos a comer un asado fueron considerados “héroes” por sostener la eliminación de la reforma previsional.

Ese grupo lo integraban los 39 de LLA, 34 de los 38 del PRO y aliados sueltos, incluidos los cinco radicales. No estuvieron los ocho de Innovación Federal (partidos provinciales), que ayudaron con su ausencia a sostener el veto de la reforma previsional.

En la UCR y UP hay optimismo por los sondeos entre aliados oficialistas del Gobierno. “Una cosa es que te insulte un jubilado que te vea en televisión y otra que te peguen afiches en la universidad en la que estudiaste”, señaló una diputada radical a Letra P.

Los votos

Sin un sólo voto radical, el veto a la ley universitaria sólo podría sostenerse si no falla ningún voto del PRO, de LLA y del resto de los aliados posibles, como el MID (3 votos), Independencia (3), Creo (1), Producción y Trabajo (1) y la ex libertaria Lourdes Arrieta.

Larreta y Tagliaferri 2.jpg Horacio Rodríguez Larreta y Guadalupe Tagliaferri

Ese plan es imposible, porque este grupo de aliados no confirmó su posición y el PRO ya tiene bajas para esa sesión, como la de los larretistas Álvaro González y Héctor Baldassi, quienes en agosto se fueron del recinto para no votar contra las universidades. No estuvieron solos: también abandonaron esa sesión Emmanuel Bianchetti y Sabina Ajmechet.

Este miércoles, la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri, cercana al exjefe de Gobierno, participó de la conferencia de la oposición a favor de la marcha, junto a referentes de la UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, que participarán de la marcha este miércoles.

En este escenario, el radicalismo es decisivo y por eso en la marcha universitaria doblegarán la presión para que esta vez nadie del bloque saque los pies del plato. Milei tuvo una chance de suspender la manifestación si el lunes anunciaba que no iba a vetar la ley.

“Los docentes no funcionan con lógica gremial: si podían solucionar el conflicto, lo hacían, pero no van a aceptar una paritaria a pérdida”, sostuvo ante Letra P una diputada que trabajó en la ley.