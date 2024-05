Diputados: con aval de la UCR, Javier Milei consigue patear el aumento del presupuesto universitario

El otro triunfo del oficialismo es que no tiene fecha de tratamiento en comisión de los proyectos para restablecer el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el fondo compensador, que asisten a las provincias a pagar sueldos.

Universidades, en espera

Alejandro Finocchiaro, del PRO, citó a la comisión de Educación para este jueves tras un pedido que realizaron miembros de todas las bancadas, después de la fallida sesión para tratar proyectos sobre presupuesto universitario del miércoles pasado, convocada por Unión por la Patria.

La convocatoria tenía iniciativas de todos los sectores políticos, pero esa mayoría no fue utilizada para imponer un dictamen. Hay dos propuestas para impedir la licuación de las partidas universitarias, que actualmente se rigen por el prorrogado Presupuesto 2023, porque fue el último en sancionarse.

La radical Danya Tavela, cercana al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, propone actualizar los giros a las casas de estudios superiores en función de la inflación del año pasado. Además, crea una fórmula de indexación bimestral, que combina un 50% la suba de precios (IPC), el 25% la variación del dólar y en otro 25% la de las tarifas de servicios públicos. Pamela Calletti, de Innovación Federal, exige una actualización permanente por IPC. Otros proyectos proponen subsidiar tarifas de servicios públicos.

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuestionó la licuación del presupuesto universitario y aseguró que ya fue devengado en un 95 y 123%, pero no exigió un trámite legislativo rápido para resolver esa cuestión. “Hagamos una hoja de ruta de cuatro o cinco reuniones”, propuso.

Los tiempos de Javier Milei

Tavela respaldó a Ferraro y pidió no apurarse: “La expresión de la marcha, lejos de marcar un 'vayan corriendo detrás de la solución' fue un 'encuentren la solución de manera dialogada, consensuada y que pueda ser implementada'”.

Los tiempos de los dialoguistas no fueron compartidos por UP y la izquierda, que llegaron preparados para dictaminar. “Las universidades necesitan saber su funcionamiento real. Tenemos que votar en el recinto un criterio”, reclamó Daniel Arroyo, de UP. Su compañera Blanca Osuna protestó por la ausencia en el temario de proyectos para restablecer el Fonid y el fondo compensador.

Romina del Plá, de la Izquierda, se molestó con la dilación. “El llamado para dictaminar no puede demorarse más. Sino parece que estamos discutiendo y no estamos discutiendo nada”, protestó.

Calletti también pidió acelerar los tiempos. “Estuvo esta mañana en la Universidad de Salta. El gasto de funcionamiento fue de 90 millones y la factura de luz 58”, contó.

Christian Castillo, de la izquierda, recordó que sin el PRO y la Libertad Avanza, la oposición puede llegar a los dos tercios, aprobar un aumento del presupuesto e impedir el veto presidencial.

Le respondió Ferraro: “No le podemos mentir a la gente diciendo que si logramos dictamen vamos a bajar el recinto. No vamos a tener dos tercios sin un orden del día”.

Respuesta libertaria

La única voz oficialista fue la de Santiago Santurio. “Somos el único país en la región que decreció en alfabetización. No sólo es cuestión de transferir dinero, sino de que sea sostenible. Que tenga impacto”, señaló el diputado que coordinó la votación del martes.

Aseguró que el presupuesto universitario aumentó un 70% y este mes crecerá en la misma proporción. “Desde septiembre que estaba congelado. Hubo transferencias de fondos discrecionales pero no es el modelo que estamos buscando. Queremos un modelo claro, transparente, previsible y sostenible en el tiempo”, cerró el libertario.