Universidades: docentes y gremios marchan al Congreso para exigir el financiamiento

La convocatoria tiene como ejes la recomposición de los salarios docentes, el aumento de las becas estudiantiles y el presupuesto para las universidades públicas. La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) concentrará desde las 13.30 en Avenida de Mayo y Sáenz Peña para marchar hacia el Congreso.
El reclamo llega después de que la Justicia sancionara económicamente al Gobierno por el incumplimiento de la normativa. Desde AGD-UBA denunciaron que el Ejecutivo acumula una deuda salarial del 32%.
La secretaria general del sindicato, Laura Carboni, detalló que un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva percibió en octubre un básico bruto de $561.659, cuando, de acuerdo con los cálculos gremiales sobre la aplicación de la ley, debería haber cobrado $741.111.
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“El nivel de asfixia salarial al que nos están sometiendo llegó a un límite insostenible”, sostuvo Carboni. Según AGD-UBA, la inflación acumulada durante la gestión de Milei alcanzó el 344,15%, frente a una suba salarial docente del 236,6%.
La dirigente también advirtió sobre las consecuencias para la enseñanza y la investigación. El sindicato denunció la salida de más de 1.200 docentes e investigadores de la UBA y vinculó ese éxodo con el deterioro de los ingresos.
Respaldo sindical y paro de ATE
La CGT confirmó su participación y definió a la universidad pública como una “conquista histórica del pueblo argentino” y una herramienta para el desarrollo nacional y la movilidad social. También se sumarán las dos CTA, La Cámpora y el Frente de Izquierda.
Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, confirmó el paro y llamó a multiplicar las protestas en todo el país. La movilización reunirá así el reclamo universitario con otras demandas sindicales contra las políticas del Gobierno.