Universidades: docentes y gremios marchan al Congreso para exigir el financiamiento

La política se subió a pleno a la marcha de las universidades.

La comunidad de las universidades volverá este jueves al Congreso con una exigencia al gobierno de Javier Milei : la aplicación “efectiva e inmediata” de la Ley de Financiamiento Universitario . La quinta Marcha Federal Universitaria contará con el respaldo de la CGT, las dos CTA y organizaciones políticas, en una jornada que incluirá un paro de 24 horas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

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La convocatoria tiene como ejes la recomposición de los salarios docentes, el aumento de las becas estudiantiles y el presupuesto para las universidades públicas. La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) concentrará desde las 13.30 en Avenida de Mayo y Sáenz Peña para marchar hacia el Congreso.

El reclamo llega después de que la Justicia sancionara económicamente al Gobierno por el incumplimiento de la normativa. Desde AGD-UBA denunciaron que el Ejecutivo acumula una deuda salarial del 32%.

La secretaria general del sindicato, Laura Carboni , detalló que un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva percibió en octubre un básico bruto de $561.659, cuando, de acuerdo con los cálculos gremiales sobre la aplicación de la ley, debería haber cobrado $741.111.

“El nivel de asfixia salarial al que nos están sometiendo llegó a un límite insostenible”, sostuvo Carboni. Según AGD-UBA, la inflación acumulada durante la gestión de Milei alcanzó el 344,15%, frente a una suba salarial docente del 236,6%.

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La dirigente también advirtió sobre las consecuencias para la enseñanza y la investigación. El sindicato denunció la salida de más de 1.200 docentes e investigadores de la UBA y vinculó ese éxodo con el deterioro de los ingresos.

Respaldo sindical y paro de ATE

La CGT confirmó su participación y definió a la universidad pública como una “conquista histórica del pueblo argentino” y una herramienta para el desarrollo nacional y la movilidad social. También se sumarán las dos CTA, La Cámpora y el Frente de Izquierda.

Las centrales incorporaron a la jornada el rechazo al DNU 70/23. El titular de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, reclamó su derogación y cuestionó sus efectos sobre los derechos laborales.

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, confirmó el paro y llamó a multiplicar las protestas en todo el país. La movilización reunirá así el reclamo universitario con otras demandas sindicales contra las políticas del Gobierno.