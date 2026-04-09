Universidad de Rosario: el radicalismo retuvo seis facultades ante un peronismo en alza y el mal debut de LLA

El panorama político de la Universidad Nacional de Rosario no sufrió grandes cambios tras las elecciones que cerraron el miércoles por la noche. El radicalismo, conducido por el rector Franco Bartolacci , logró sostener su liderazgo a pesar de que el peronismo dio el único batacazo de la jornada. Los libertarios se quedaron con gusto obteniendo sólo tres consejeros.

El final de las elecciones abrió oficialmente la temporada de rosca de cara al recambio de los doce decanatos y el rectorado de la UNR , que se renovarán el próximo año. Con el control de la mitad de las casas de estudios, los radicales llegan mejor parados al trabajo de orfebrería que entronizó dos veces seguidas a Bartolacci - asumió recientemente al frente del consejo que reúne a las universidades -.

Sin embargo, pueden abrirse disputas internas por el control de algunas facultades, como es el caso de Derecho . Además, con esos números, los radicales se aseguraron la continuidad al frente de la Federación Universitaria de Rosario .

Reformismo en Acción , el frente oficialista que nuclea a Franja Morada y a sus socios, mantuvo su liderazgo en seis de los doce centros de estudiantes que venía controlando, aunque varió su presencia en algunos consejos directivos de esas facultades.

Por ejemplo, en Ciencia Política , donde puso en juego cuatro sillas en el órgano de conducción -a los estudiantes les corresponden ocho- y perdió una. Allí, el peronismo selló una unidad que se tradujo en su coronación como segunda fuerza, cosechando dos consejeros. Las últimas dos sillas fueron para la izquierda.

En Derecho el radicalismo controlaba seis de las ocho sillas del Consejo a través de dos agrupaciones, 1983 y Franja Morada. La primera sostuvo sus cuatro consejeros y el control del centro de estudiantes, pero los morados perdieron una de sus dos bancas a manos del peronismo, que ya tenía una. Los socialistas de DNI pudieron defender su único consejero.

Algo parecido sucedió en Ciencias Económicas, donde GPS mantuvo el centro y sus cinco sillas en el Consejo, pero Franja Morada perdió una de sus tres bancas a manos de los libertarios.

En Psicología todo siguió igual. Los radicales de Pulsión sostuvieron el centro de estudiantes y sus tres consejeros, mientras que el FEU (izquierda) y la Masotta (peronismo) mantuvieron sus respectivas dos sillas.

Tanto en Odontología como en Ciencias Agrarias, Reformismo en Acción no tuvo competencia: sin rivales a la vista, en ambas facultades se quedó con el centro de estudiantes y las ocho bancas en el Consejo.

BartolacciBotta Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario.

El batacazo del peronismo

El batacazo de la jornada lo dio el peronismo. No sólo porque ganó lugar en algunos Consejos Directivos, sino porque le arrebató a la izquierda el control del único centro de estudiantes que cambió de manos. Tras 52 años, Oktubre será la conducción de la representación de los estudiantes en Humanidades y Artes.

Allí, el Consejo Directivo estará atomizado: el peronismo controlará dos sillas al igual que Somos (radicales) y el frente Santiago Pampillón (Patria Grande y La Mella), mientras que Mate Cocido y FIT se repartieron una banca cada uno.

Es el segundo centro de estudiantes que conducirá el peronismo luego de refrendar su mando en Ciencias Veterinarias, donde también revalidó sus cinco consejeros frente a los tres de los radicales de ADN.

Más allá de los centros de estudiantes, el peronismo ganó presencia en los Consejos Directivos de Derecho y Ciencia Política. Mientras tanto, el socialismo retuvo sin cambios el control de Ingeniería -tanto del centro de estudiantes como de sus cuatro consejeros- y de Bioquímica, donde cosechó siete consejeros -uno más de lo que ya tenía- frente a Franja Morada.

Libertarios con vuelo bajo

El debut de Universitarios por la Libertad tuvo gusto a poco. La agrupación libertaria que se conformó para debutar en estas elecciones sólo participó en cuatro facultades y obtuvo buenos resultados en dos. Con la banca de Romina Diez, la jefa de La Libertad Avanza en Santa Fe que fue al cierre de campaña y puso recursos a disposición, los libertarios no lograron mucho en Derecho y en Ciencia Política, pero se quedaron con una consejera en Ciencias Económicas y dos sillas en el órgano de conducción de Ingeniería que le arrebataron a otra agrupación filolibertaria, Alternativa.

El peso de la izquierda

Al otro extremo de la grieta, el Alde -izquierda- retuvo el control de sus dos centros de estudiantes. En Arquitectura, además, se quedó con sus cuatro consejeros, mientras que el peronismo hizo lo propio con sus tres bancas y la Franja Morada con el suyo.

En Ciencias Médicas, el Alde no sólo confirmó su liderazgo en el centro de estudiantes sino que, además, logró arrebatarle un consejero a los radicales de Impulso, que solo se quedaron con dos. De esta manera, la izquierda se encamina a quedarse con el control del decanato.