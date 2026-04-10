FENÓMENO GLOBAL

Universidades bajo ataque: premio en mano, Samanta Schweblin condenó la motosierra de Javier Milei

La escritora argentina mundialmente aclamada reivindicó a la UBA y denunció que "hoy está quebrada". La ultraderecha "está destrozando todo", había dicho antes.

Por Letra P | Periodismo Político
La escritora argentina Samanta Schweblin, contra la motosierra de Javier Milei: La universidad está quebrada.&nbsp;

La escritora argentina Samanta Schweblin, contra la motosierra de Javier Milei: "La universidad está quebrada". 

La escritora argentina Samanta Schweblin condenó el ajuste que aplica el gobierno de Javier Milei sobre el presupuesto de las universidades nacionales al reivindicar a la UBA, la casa de estudios en la que se formó, que "hoy está quebrada", dijo.

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La autora se pronunció en esos términos después de recibir el premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, una distinción de relevancia internacional. "Quería decir algo sobre la universidad", anunció Schweblin, en referencia a la de Buenos Aires. "Es una universidad muy prestigiosa, que me ha dado muchísimo, y hoy está quebrada, se está desfinanciando", denunció y lamentó: "Durante muchas décadas fue un orgullo nacional que estamos perdiendo; es muy doloroso verlo".

No es la primera vez que la autora de El buen mal, el libro de cuentos por el que fue galardonada, critica con dureza al gobierno de Milei. En una entrevista que brindó al diario español El País, publicada el sábado pasado, dijo que en la Argentina atraviesa "un momento muy doloroso" porque "la ultraderecha está destrozando todo".

"Además del poder adquisitivo de los ciudadanos, están rompiendo los logros más tangibles y los que más nos representaban: la clase media, la salud pública, la universidad libre y gratuita. Por supuesto que esto no se rompe de un día para otro, y hay un pasado que acompaña la debacle. Pero este Gobierno, además de acelerar ese proceso, reivindica públicamente el odio, la violencia sobre quienes menos tienen, el pasado de la dictadura. Ha despertado todos los monstruos del pasado y los ha vuelto a poner entre nosotros", advirtió.

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Cuatro días después de publicada esa entrevista, el jurado del premio Aena reconoció a la argentina y la consagró como una celebridad de renombre internacional. Un fenómeno global, como se arroga ser el Presidente, que atraviesa ahora sus horas más oscuras.

La distinción multiplicó la audiencia interesada en las palabras de Schweblin. Un botón de muestra: el posteo de Instagram en el que El País reprodujo las críticas de la escritora al gobierno libertario tenía, al cierre de esta nota, 12,7 millones de likes y había sido reposteado 1079 veces.

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El ajuste en las universidades

Como viene informando Letra P, las universidades nacionales atraviesan una crisis financiera inédita que impide su normal funcionamiento debido a las dificultades para afrontar gastos corrientes y a la escalada de protestas sindicales: docentes y no docentes reclaman la aplicación de la ley de financiamiento universitario, la norma que el Gobierno confirmó que no cumplirá, y una recomposición urgente de los salarios, que se cayeron como un piano desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.

alpa bartolacci
Los recotores de las universidades nacionales reunidos en La Pampa.

Los recotores de las universidades nacionales reunidos en La Pampa.

Reunidas recientemente en La Pampa, en el marco de un plenario del Consejo Universitario Nacional (CIN), las autoridades universitarias presentaron un informe con números de catástrofe:

- Desde el inicio de la gestión de Milei, las casas de estudios perdieron el 45,6% de sus recursos;

- Los salarios docentes tendrían que recomponerse un 47,5% para equiparar el poder adquisitivo que tenían justo antes del ascenso de Milei al poder;

- El poder adquisitivo de las partidas correspondientes a gastos de funcionamiento de las universidades nunca superó el 64% del nivel que tenía en enero de 2023: actualmente se encuentra en torno al 40% de esos valores;

- El programa de infraestructura universitaria tuvo ejecución cero en 2024 y 2025 y ahora fue eliminado del presupuesto;

- Las becas Progresar pierden entre el 75% y el 96% de su valor real.

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Además, los rectores expusieron el deterioro y el desfinanciamiento “sin precedentes que atraviesa el sistema científico tecnológico del país” y precisaron que en 2025 el poder adquisitivo de las partidas para el fortalecimiento de la ciencia y la técnica equivale al 38,05% de lo ejecutado en 2023.

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