Universidad de Córdoba: la oposición negocia una alianza y reserva la vice para enfrentar a Jhon Boretto

La Universidad Nacional de Córdoba ( UNC ) entra en tiempo de definiciones. Este sábado, la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (Famaf) no solo recibirá a la comunidad académica, sino al núcleo duro de la oposición que busca desbancar la hegemonía de la Franja Morada de Jhon Boretto .

El plenario de Vamos -que integra a decanos de Famaf, Filosofía, Artes, Químicas y Ciencias Sociales- abre el juego al resto de la oposición para lograr el principal objetivo: “hacer una buena elección”. La estrategia, masticada en las últimas horas por los decanos del espacio, apunta a sumar en la silla del candidato a vice a otra agrupación conocida como Avanzar .

Se trata de la fuerza progresista que puso en marcha Patricia Altamirano -exdecana de la Facultad de Psicología y directora del Campus Virtual- y que la llevó como candidata a rectora en el 2019. Ese espacio, que ostenta juego propio en Ingeniería , Odontología , Ciencias de la Comunicación y un triunfo reciente en la primera vuelta en Psicología, es la pieza que falta para completar el rompecabezas opositor.

Desde Vamos, que tiene referentes fuertes al frente de cinco decanatos , creen que una fórmula pura no es el pasaporte a un triunfo seguro. La orden es amplitud. Por eso, el nombre para la vicepresidencia no saldría de ese sector, sino que sería una invitación formal para que Avanzar, que aglutina facciones de la CTA y al viejo MNR, ponga a una candidata mujer en la fórmula. Psicología sería la unidad académica que se baraja.

El diagnóstico que circula en los pasillos de Ciudad Universitaria es que ese espacio opositor podría tener la capilaridad en las bases que a veces le falta a la estructura tradicional de Vamos. "Lo importante es el crecimiento político en la base. Mostrar vocación de poder para arrancar la campaña desde una posición más amplia", explicaron fuentes que participan de la ingeniería electoral.

boretto alberto leon Jhon Boretto y Alberto León, en el debate electoral del 2022 Foto: SRT

Mientras tanto, se aguarda al sábado para conocer quién encabezará el frente de frentes para pelearle la silla al radical Boretto el 20 y 21 de mayo. La definición se busca entre Pedro Pérez (FaMAF), Alejandra Castro (Filosofía y Humanidades), Alicia Cáceres (Artes), Silvia Correa (Ciencias Químicas) y Alejandra Domínguez (Ciencias Sociales).

Plenario de definiciones en la Universidad de Córdoba

A diferencia de la política partidaria tradicional, el plenario del sábado no tendrá urnas ni manos alzadas. La liturgia universitaria de este espacio dicta que el poder se construye por decantación. El cronograma prevé un resumen de los plenarios anteriores para fijar posición, trabajo en comisiones (plataforma y candidaturas) y una puesta en común final para sellar el consenso.

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La apuesta es que de la Famaf salga una fumata blanca que oficialice a los dos candidatos que buscarán obtener un mejor resultado al del 2022, donde Vamos, con Alberto León y María Inés Peralta alcanzaron un 36,73% de los votos contra el 63,26% del espacio Somos de Jhon Boretto y Mariela Marchisio.

El tablero para las elecciones en la UNC

La movida busca poner en jaque al oficialismo de Boretto, que hasta ahora goza de la calma que da el control institucional. La oposición sabe que el tiempo corre y que la única forma de captar el voto de centro es con una alianza que sume los votos de las facultades más díscolas y los claustros donde Avanzar mantiene su vigencia.

Si el sábado el plenario logra bendecir una fórmula mixta -"Vamos" al rectorado, "Avanzar" al vicerectorado-, la elección en la Casa de Trejo entrará en una fase de disputa que amenazará la calma con la que empieza la campaña el oficialismo. La moneda, por ahora, está en el aire de Ciudad Universitaria.