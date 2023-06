Unión por la Patria puso todos los fierros y lanzó la campaña desde Lomas de Zamora

Minutos después de que Cristina Fernández de Kirchner bendijera a Sergio Massa como precandidato a presidente y explicara, en detalle, cómo se llegó a la fórmula de unidad, la campaña de Unión por la Patria (UP) puso primera en el acto de lanzamiento de Federico Otermín como precandidato a intendente de Lomas de Zamora, quien llevará, ni más ni menos, que al jefe de Gabinete Martín Insaurralde como primer candidato a concejal. El peronismo montó ahí una foto de unidad de alto contenido político después de un cierre de listas frenético.

MINUTO A MINUTO | UP

El lanzamiento de Otermín funcionó también como lanzamiento de campaña de UP a apenas 48 horas del cierre de listas. Estuvieron sobre el escenario del Parque Municipal de Lomas de Zamora el precandidato presidencial, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof , y la vicegobernadora Verónica Magario , quienes van por la reelección; el precandidato a senador Eduardo de Pedro , junto a su compañera en la lista Juliana Di Tullio y el primer precandidato a diputado Máximo Kirchner .

Massa marcó el rumbo de su campaña electoral: "Nos toca una difícil, pero voy a dejar cada gota de sudor para garantizar el triunfo", dijo con el traje de precandidato puesto. Durante los discursos quedó claro que, por ahora, además de aspirante, Massa seguirá siendo ministro de Hacienda y sobre ese eje guio su monólogo. "Nos tocó enfrentar la pandemia, el FMI, la guerra, la sequía y acá estamos para decirles que no nos van a vencer, ni esos, ni ningún problema. Creemos en el amor frente a aquellos que creen en la división y la violencia; en la unión, frente a los que creen en la Argentina de la pelea; creemos en el desarrollo y el progreso", apuntó.

"Somos más. Sé que hay en sus casas muchos enojados con la economía y la política, con frustración y eso a nosotros nos obliga a más. Pero también es cierto que hay dos modelos de país que se resumen en la idea de saber si la Argentina tiene o no distribución del ingreso, autonomía o dependencia, si el eje son salarios de miseria y destruir a las pymes o si apuesta a un país con desarrollo igualitario. Sé que en la suma somos más los argentinos que creemos en la educación pública, en las universidades, en las escuelas construidas frente a aquellos que recortan en educación…”, ensayó el ministro como primer discurso de campaña para polarizar con la oposición.

Kirchner fue más concreto en términos proselitistas: “Les quiero pedir lo que vine a pedir acá a Lomas en 2019: les pedí 200 mil votos y sacamos 221 mil votos. Le vuelvo a pedir a Lomas 220 mil votos para que Sergio y Axel puedan sacar a la Argentina adelante”.

Pocas (pero notables) ausencias

Ante un estadio colmado y a diferencia de lo que había ocurrido apenas 48 horas antes, todo fueron abrazos, sonrisas y chistes entre los dirigentes que estuvieron sobre el escenario, el clima con los nombres puestos en la boleta, era otro. Claro, no estuvieron los representantes de Alberto en la boleta: ni la ministra de Desarrollo Social y compañera de lista de Kirchner, Victoria Tolosa Paz, ni el canciller Santiago Cafiero. Tampoco estuvo el precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi, quien sí estuvo en el acto de Cristina Kirchner un rato antes.

La realización en Lomas de Zamora del primer acto 100% de campaña de UP fue también todo un gesto político hacia Insaurralde, uno de los principales aliados de Kirchner en la provincia de Buenos Aires y de excelente relación con Massa. El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Otermín, no sólo tuvo a los máximos aspirantes en su lanzamiento, también se llevó un gesto de CFK, que mencionó su nombre durante su discurso en el acto de repatriación de uno de los aviones utilizados para los “vuelos de la muerte" durante la última dictadura cívicomilitar. "Máximo no está acá porque fue al lanzamiento de Fede Otermin en Lomas de Zamora", dijo la vice mientras relataba el viernes de furia en la previa al cierre de listas.

“Los invito a construir 20 años más en Lomas de Zamora y quien representa la síntesis para hacerlo es Federico Otermín. Voy a ser el primer militante que te va a acompañar como primer candidato a concejal”, le dijo Insaurralde a quien eligió como su sucesor. Y cerró: “El destino de nuestra nación está en juego. Debemos arremangarnos y trabajar con una generosidad enorme. Los invito a soñar, a planificar y lograr el triunfo en Lomas de Zamora de los próximos 20 años e impulsar desde Lomas de Zamora el triunfo en la provincia y en la Nación”.

En el acto hubo una gran cantidad de dirigentes del peronismo bonaerense, entre ellos, el diputado bonaerense Mariano Cascallares (Almirante Brown) y los intendentes Gustavo Menendez (Merlo), Fabián Cagliardi (Berisso), Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente). También se hicieron presentes los representantes legislativos Alejandro Dichiara, Walter Torchi y Cesar Valicenti y la diputada provincial Berenice Latorre; además de los ministros bonaerenses Sergio Berni (Seguridad) y Nicolás Kreplak (Salud) y las ministraa Estela Díaz (Mujeres) y Daniela Vilar (Ambiente); además de referentes de diferentes espacios como Martín Sabbatella, de Nuevo Encuentro, y Fernando Navarro, del Movimiento Evita.