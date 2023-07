Un temporal azotó Comodoro y levantó polvareda en la previa de los comicios en Chubut

De acuerdo con el reporte de las autoridades, hubo ráfagas que oscilaron entre los 120 y los 155 kilómetros por hora que provocaron voladuras de techos, caída de árboles, destrozos y cortes de luz en distintos barrios. Por esa razón, se cerró el aeropuerto y se recomendó a la población no transitar por las calles. No se produjeron víctimas fatales ni se registraron personas con heridas de importancia, pero se suspendió el transporte público en Comodoro y no funcionan taxis ni remises. En tanto, Vialidad Nacional interrumpió la circulación en la ruta 3, a la altura de El Infiernillo, y también el tramo entre Trelew y Comodoro Rivadavia.