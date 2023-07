Chubut: el peronismo unido hace malabares para bancar a Luque y despegarse de Arcioni

En la previa de la elección, el candidato a gobernador de Chubut Juan Pablo Luque toma distancia de Mariano Arcioni, al punto que dice: "no me siento parte del oficialismo".

En las últimas semanas el candidato peronista exacerbó su operación de despegue de su (no tan) “compañero”, el gobernador Arcioni: “su gestión no fue buena” , definió Luque sin medias tintas y recordó que en 2019, cuando Arcioni logró su segundo mandato, no apoyó su candidatura sino la de Carlos Linares .

Los presidenciables de JxC buscarán este domingo la revancha: una foto de la “unidad” donde las sonrisas se impongan a las caras de pocos amigos. A contramano, la estrategia de Luque es apartarse de la puja nacional y “abroquelarse en la provincia”. Sea cual fuere el resultado, nada impedirá que la lectura de los resultados pegue un salto por sobre las fronteras patagónicas. De hecho, el candidato peronista denunció que la campaña de su principal rival, el senador del PRO Ignacio Torres, “la paga la Capital Federal”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Farribachubut%2Fstatus%2F1683873805297414145&partner=&hide_thread=false Yo soy lo que propongo. #Chubut necesita experiencia, no se puede improvisar.



Diseñamos un plan para sacar adelante a la provincia porque sabemos lo que necesita. Conocé nuestras propuesta, votá, confiá. ¡Vamos a poner bien Arriba a Chubut!



Plataforma https://t.co/VLahBgNXM5 pic.twitter.com/UFEAQdwwlB — Arriba Chubut (@arribachubut) July 25, 2023

El gobierno chubutense afronta un duro y extendido conflicto educativo, polémicas por la Ley de Minería, un fuerte endeudamiento que demoró hasta el pago de salarios estatales y cuestionamientos a sus políticas de Seguridad. El peronismo viene de una dura derrota en Trelew y ojea las encuestas de la oposición, que le otorgan una ventaja a Torres, secundado por el radical Gustavo Menna.

La campaña se agitó notablemente en el último tramo: hubo incidentes violentos en un acto de Luque en Trelew y acusaciones cruzadas.

Hasta el calendario electoral ingresó en terreno de especulaciones: Chubut vota en el cierre de sus vacaciones de invierno, y además en un fin de semana largo producto de que este viernes es feriado porque se recuerda la llegada del primer contingente de inmigrantes galeses a las costas provinciales. Una lectura es que el oficialismo puede sacar provecho del manejo del aparato estatal de la provincia y los principales municipios, desalentando la participación de un voto más autónomo o menos condicionado por los sellos partidarios.

Grietas que vienen de arrastre

Las fragmentaciones del oficialismo chubutense vienen de arrastre: Arcioni quedó al mando de la provincia tras el fallecimiento de Das Neves, en octubre de 2017, cuando era gobernador. Tras la victoria de 2019, quedó sin reelección disponible. Blanco de severos cuestionamientos, consiguió para este año una candidatura marginal: se presenta como aspirante al Parlasur.

Las internas del panperonismo saltaron a la luz incluso cuando a fines del año pasado logró el estratégico paso de eliminar las PASO provinciales, aunque hubo cuatro legisladores del propio oficialismo que votaron en contra de esa medida. Las grietas quedaron en evidencia también porque en esa misma ocasión Arcioni se quedó con las ganas de imponer una suerte de Ley de Lemas. Uno de los que petardeó el proyecto fue Luque, que empezó más temprano que tarde su operativo de despegue del gobernador. Los resultados dirán si esos gestos encadenados fueron suficientes para diferenciarse.

El gran paso en ese sentido lo dio durante el debate de candidatos la semana pasada: “no me siento parte del oficialismo; yo con Arcioni no tengo absolutamente nada que ver porque veo que algunos me lo quieren endilgar todo el tiempo”, dijo. Sus opositores se regodean recordándole que su postulante a vice es justamente quien ocupa actualmente ese cargo: Ricardo Sastre, exintendente de Puerto Madryn, donde ahora gobierna su hermano Gustavo Sastre.

sastre.jpg Coincidencias. Los mellizos Sastre, de Puerto Madryn al poder provincial.

Núcleos políticos

El núcleo político chubutense está desperdigado en varios puntos. Rawson es la capital administrativa de la provincia: allí Damián Biss, presidente del comité provincial de la UCR, buscará revalidar su intendencia, después de amagar con una interna contra Torres. Biss salió mal parado de la elección interna en Trelew, donde apostó a la precandidatura de Federico Massoni, mientras que Torres salió ganancioso como padrino del triunfador.

Trelew es algo así como la capital política y en las elecciones municipales de abril, por primera vez en dos décadas, el peronismo perdió en esa ciudad. Gerardo Merino, de Juntos por el Cambio, fue electo intendente con comodidad contra Emanuel Coliñir, del Frente de Todos. El intendente Adrián Maderna llegó a ese cargo en la lista de Das Neves, pero ahora es referencia de Juntos por el Cambio y apoya a "Nacho" Torres.

La sureña Comodoro Rivadavia es la ciudad más poblada: allí, el actual viceintendente de Luque, Othar Macharashivili, se juega contra la diputada nacional del PRO Ana Clara Romero.

Otras ciudades con relativa incidencia son Esquel, Rawson, Sarmiento, Trevelin, Gaiman y Lago Puelo, que acumulan alrededor de un 20 % de la población provincial.

Además de “Arriba Chubut” y Juntos por el Cambio, hay otras tres listas que presentan candidaturas a la gobernación: César Treffinger-Laura Mirantes por Libertad Independiente Chubutense, espacio asociado al de Javier Milei, con expectativas de terciar en la polarización; Emilse Saavedra-Julieta Rusconi por el Frente de Izquierda y Oscar Petersen-Nancy Lobos por el espacio Generación para un Encuentro Nacional.