Mauricio Macri le puso un límite al Pacto de Acassuso que rubricó con el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei , de cara al ballotage : no será parte de una eventual denuncia de fraude o un desconocimiento de los resultados por parte del economista ultraliberal. En ese sentido, el exmandatario tomó la misma postura que la titular del PRO, Patricia Bullrich , de remarcar la existencia de algunas "trampas" -como el robo de boletas-, pero que no se debe poner en duda el sistema electoral. No lo dijo abiertamente, pero el ingeniero incluso se preocupó en dejar asentada de forma pública que no comparte del todo la visión libertaria.

“Nosotros queríamos conducir este cambio, y por errores propios y virtudes de Milei, no lo estamos haciendo. Pero igualmente la Argentina necesita que volvamos a creer. Y sé que no es todo perfecto lo que propone él, hay cosas que no nos gustan pero él tendrá que ir negociar al Congreso y todo lo que no te gusta no va a suceder, porque él no va a tener los votos. Y las que si te gustan, de transparentar la Argentina, volver a la esperanza, sí va a volver”, graficó Macri en el canal de noticias LN+.