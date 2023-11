La jueza con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, María Servini , le informó sin medias tintas al partido del candidato presidencial, Javier Milei , que si bien tiene previsto "un sistema de contingencia para el eventual faltante de boletas" durante el ballotage de este domingo, eso no exime a La Libertad Avanza (LLA) de "la responsabilidad de su reposición y su distribución" durante la jornada electoral donde competirán contra el aspirante de Unión por la Patria, Sergio Massa .

MINUTO A MINUTO | UP

Menos de un día después de que Servini asegurara que "no se puede decir que hay posibilidad de fraude" y que "si faltan boletas en un lado, va a haber en las Comisarías de las zonas, boletas para mandar a la Escuela", la jueza le pidió a la fuerza libertaria que "en el plazo de 24 horas informe expresamente" a la Junta Electoral Nacional "cual será el procedimiento a seguir" para garantizar boletas a todas las personas que las requieran .

En el escrito, la magistrada explicitó que LLA no cumplió con el acuerdo de que cada fuerza entregara "diez mil (10.000) paquetes de boletas, conteniendo un mínimo de cien (100) y un maximo de trescientos cincuenta (350) boletas cada uno". El oficialismo entregó los 10 mil bultos con el máximo de boletas por paquete, mientras que el espacio opositor apenas suministró la mitad de las papeletas, poniendo en riesgo la distribución necesaria en las escuelas. De este modo, Servini buscó exponer la conducta de la fuerza opositora que viene motorizando constantemente un clima de sospechas respecto del escrutinio, al mismo tiempo que no cumple con la normativa electoral en el suministro de las papeletas.

01 - CAPITAL FEDERAL - ACTA N° 49.pdf

Los cruces entre los seguidores de Milei y la Justicia Nacional Electoral comenzaron después del 22 de octubre porque tanto el economista como otras figuras del espacio libertario agitaron el fantasma del fraude. En ese momento, la Cámara Nacional Electoral salió a negarlo y a explicar detalles del proceso electoral para quienes lo desconocieran. Con todo, no fue suficiente para que LLA confiara en las autoridades electorales, cumpliera con la ley y siguiera insistiendo con hacerse cargo de la reposición de boletas para que no se las rompan, roben u oculten el domingo. La justicia ya explicó que los partidos suelen tener boletas extra para reponer en las escuelas durante la jornada electoral, pero que esas remesas no deben restarse de las cantidades estipuladas para la distribución oficial.